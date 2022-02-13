Beşiktaş Kulübünden yapılan açıklamaya göre, siyah-beyazlı takımın Ziraat Türkiye Kupası'nda Göztepe ile oynadığı maçta sağ alt baldır arka adalesinde ağrı hisseden Oğuzhan Özyakup'un, Acıbadem Altunizade Hastanesi’nde MR görüntülemesi sonucunda alt baldır arka adalesinde (soleus) gerilme ve ödem tespit edildi.

Oğuzhan Özyakup tedavisine sağlık ekibi tarafından başlandı.