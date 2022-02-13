Haber Giriş: 13 Şubat 2022 Pazar 14:29Son Güncelleme: Kaynak: AA
Beşiktaş'ta Oğuzhan Özyakup sakatlandı
[Fotoğraf: DepoPhotos]
Beşiktaş'ta Oğuzhan Özyakup'ın alt baldır arka adalesinde gerilme ve ödem tespit edildi.
Beşiktaş Kulübünden yapılan açıklamaya göre, siyah-beyazlı takımın Ziraat Türkiye Kupası'nda Göztepe ile oynadığı maçta sağ alt baldır arka adalesinde ağrı hisseden Oğuzhan Özyakup'un, Acıbadem Altunizade Hastanesi’nde MR görüntülemesi sonucunda alt baldır arka adalesinde (soleus) gerilme ve ödem tespit edildi.
Oğuzhan Özyakup tedavisine sağlık ekibi tarafından başlandı.
Oğuzhan Özyakup’un Sağlık Durumu Hakkında Bilgilendirmehttps://t.co/PJGJvh4Tzg— Beşiktaş JK (@Besiktas) February 13, 2022
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