Pekin'in Yançing ilçesindeki Ulusal Alp Disiplini Kayak Merkezi'nde düzenlenen müsabakada yarışan Berkin, ilk inişini 1.17.91, ikinci inişini 1.24.81'lik dereceyle tamamladı.

21 yaşındaki milli sporcu, 2 dakika 42.72 saniyelik toplam zamanıyla 43'üncü sırada yer aldı.

Kar yağışı nedeniyle ikinci iniş turunun yaklaşık 2 saat ertelendiği yarışmada altın madalyayı, İsviçre'den Marco Odermatt (2.09.35) kazandı. Gümüş madalyayı Sloven Zan Kranjec (2.09.54), bronz madalyayı Fransız Mathieu Faivre (2.10.69) aldı.

#Beijing2022 Alp Disiplini Erkekler Büyük Slalom'da ülkemizi temsil eden ve toplam 2:42.72'lik derecesi ile 43. sırada yer alan milli sporcumuz Berkin Usta ile buluştuk.



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