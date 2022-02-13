Milli sporcu Berkin Usta büyük slalomda 43'üncü oldu
2022 Pekin Kış Olimpiyatları'nda Türkiye'yi temsil eden sporculardan Berkin Usta, alp disiplini kayak erkekler büyük slalomda 43'üncü oldu.
Pekin'in Yançing ilçesindeki Ulusal Alp Disiplini Kayak Merkezi'nde düzenlenen müsabakada yarışan Berkin, ilk inişini 1.17.91, ikinci inişini 1.24.81'lik dereceyle tamamladı.
Milli sporcumuz Berkin Usta, Alp Disiplini Erkekler Büyük Slalom'da toplam 2:42.72'lik derecesi ile 43. sırada yer aldı.— TRT SPOR Yıldız (@trtsporyildiz) February 13, 2022
İlk İniş: 1:17.91
İkinci İniş: 1:24.81 pic.twitter.com/wr3hY2Lxcm
21 yaşındaki milli sporcu, 2 dakika 42.72 saniyelik toplam zamanıyla 43'üncü sırada yer aldı.
Kar yağışı nedeniyle ikinci iniş turunun yaklaşık 2 saat ertelendiği yarışmada altın madalyayı, İsviçre'den Marco Odermatt (2.09.35) kazandı. Gümüş madalyayı Sloven Zan Kranjec (2.09.54), bronz madalyayı Fransız Mathieu Faivre (2.10.69) aldı.
#Beijing2022 Alp Disiplini Erkekler Büyük Slalom'da ülkemizi temsil eden ve toplam 2:42.72'lik derecesi ile 43. sırada yer alan milli sporcumuz Berkin Usta ile buluştuk.— TRT SPOR Yıldız (@trtsporyildiz) February 13, 2022
#TRTSPORDijital pic.twitter.com/bh0B7CZseM
Kış Olimpiyatları'nda ilk kez mücadele eden ay-yıldızlı sporcu, 16 Şubat'ta slalom kategorisinde yarışacak.
- 15:14
- 14:47
- 14:18
- 14:07
- 14:01