Trabzonspor Teknik Direktörü Bjelica: Her zaman kazanmak için oynamayı severim

Bjelica, Trabzonspor dergisinde yer alan röportajında, Trabzon'a gelişinde sıcak karşılandığını aktardı.

"Trabzon, Trabzonspor ve taraftarlarımız hakkında çok şey duydum. Hepsi de çok büyük, çok iddialı sözlerdi ama böylesine güzel bir karşılamayı ben de beklemiyordum. Ben de taraftarlarımızın ve kulübümüzün beklentilerine karşılık verebilmeyi umuyorum."

Eskiden oyuncu, şimdi de antrenör olarak hayatının büyük bir bölümünü futbola adadığını vurgulayan Bjelica, gün içinde sadece antrenmanlarda değil, evdeyken de kendini işine ve futbola adadığını anlattı.

Bjelica, kariyer yolculuğuna ilişkin bilgi verdi.

"24-25 yaşlarındayken dahi gelecekte antrenör olacağımı biliyordum. Çünkü bu işi çok seviyorum. Zaten bir şekilde çalıştığım tüm antrenörlerin saha içerisindeki sağ kolu olmuştum. Dolayısıyla oyunculuktan antrenörlüğe geçiş benim için çok özel ya da radikal bir değişim olmamıştı. Zaten futbol kariyerimin sonlarında içimdeki antrenörlük isteğinin bilincindeydim."

Bjelica, babasının da eski bir futbolcu olduğunu dile getirdi.

"Futbolculuk genlerim babamdan bana geçmiş. Annem ve babam çocukken beni çok desteklediler, kendi seçimimi, hoşuma giden şeyi yapmama izin verdiler ki bu da futbol oynamaktı. Futbolcu olmam için herhangi bir baskı yapmadılar. Aksine hoşuma ne gidiyorsa onu yapmamı istediler."

"Burada başarılı olacağımızdan şüphem yok"

Bjelica, Trabzonspor'a geliş sürecinin çok hızlı ve net şekilde geliştiğine işaret ederek, şunları kaydetti:

"Beni istediklerini hissettirdiler. Ben de insanların beni istediği yerde çalışmayı tercih ederim. Ben de çok yarışmacı bir ligde mücadele eden, büyük bir Türk kulübü olan Trabzonspor'u tercih ettim. Benim için de hem ilginç hem de çok zor bir meydan okuma olacak ama benim hiçbir meydan okumadan korkum yok. Zor bir süreç yaşayan takımlarda daha önce çalışmıştım ve bıraktığım takımlar, her zaman aldığım durumdaki takımdan daha da iyi bir yerde olan takımlar oldu. O yüzden de burada başarılı olacağımızdan şüphem yok. Yalnızca biraz sabır göstermek gerekecek. Çünkü şu an yeni bir takım yaratıyoruz. Bu kulübün sahip olduğu potansiyel, taraftarları ve tarihini düşününce, hepimizin elimizden gelenin en iyisini vermek ve Trabzonspor'un geçen sezon gösterdiği başarıyı tekrar yakalaması için üzerimize düşeni yapmak zorunda olduğumuzu görüyoruz."

Bjelica, yüksek yoğunlukla, yoğun baskıyla oynamayı sevdiğinin altını çizdi.

"Her zaman kazanmak için oynamayı severim. Hesap yapmam. Takımın ya da maçın gerekliliklerine yönelik adapte olmayı da bilen bir antrenörüm. Oyun disiplinine sahip, her zaman rakipten bir gol fazla atmayı amaçlayan, güzel bir oyun ortaya koymayı isterim."

"Trabzonspor'a en iyi oyuncuları getirmeyi istiyoruz"

Bjelica, 6 ile 8 arasında yeni oyuncu transfer edeceklerini vurgulayarak, şu görüşlerini paylaştı:

"Üzerinde çalıştığımız plan bu. Gözlemcilerimiz, şef gözlemcimiz, kulüpteki herkes, başkanımız, antrenörlerimiz, analizcilerimiz, hepimiz bu konu üzerinde yoğun bir biçimde çalışıyoruz. Trabzonspor'a en iyi oyuncuları getirmeyi istiyoruz. Bu takımla başarılar kazanmaya aç oyuncuları aramıza katmak istiyoruz. Bu kulüp, bunu hak ediyor. Taraftarlar bunu hak ediyor. Maksimumu vermek zorundayız. Geçen seneki seviyeye çıkabilmek adına doğru oyuncuları getirebilmek planlarımız arasında."

Uzun yıllar sonra şampiyon olan Trabzonspor taraftarlarının maçtan sonra şehirdeki kutlamalarını izlediğini anlatan Bjelica, şöyle devam etti:

"Trabzonspor taraftarları hakkında duyduklarımız hep harika şeyler oldu. Bir kulübün isteyeceği türden bir taraftar, her zaman destekleyen, iyi ve zor günlerde de takımının arkasında olan bir taraftar. İşler iyi gitmediğinde eleştirilerin de olması normal. Her yerde bu böyledir. Bizler saha içerisinde çıkardığımız işle, maçı kazanmak için elimizden gelenin en iyisini yapıp taraftarlarımıza duyduğumuz saygıyı göstermeliyiz. Bazen kazanamasak da eğer saha içinde her şeyimizi verdiysek taraftarlarımız da bunu görüp ödülünü vereceklerdir. Bu kulübün tarihi, taraftarları ve Trabzonspor'un Türk futbolunda temsil ettiği her şeyi düşündüğünüzde bu bizim bir zorunluluğumuz. En yüksek seviyede olan hedeflere ulaşabilmek için her gün, her antrenmanda kendimizi maksimum seviyede zorlamalı, profesyonel olmalı, konsantre olmalı ve disiplinli olmalıyız. Kupalar kazanmak, ligde en üst sıralarda olmak, kupayı kazanmak bizim ulaşmak istediğimiz hedeflerimiz arasında."

Bjelica, şehirde ve takımda kendini çok rahat hissettiğini de belirtti.

"Teknik ekibim ve oyuncularımla birlikte herkese, tüm taraftarlarımıza mutluluklar hediye edebilmeyi, diğer takımlarımda kazandığım başarıları burada da kazanmayı ve taraftarlarımızın futbolun, galibiyetlerimizin ve takımımızın başarısının tadını çıkarabilmelerini umuyorum."