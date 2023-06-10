Çok Bulutlu 22.9ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Spor
AA 10.06.2023 17:07

İşitme Engelliler Dünya Basketbol Şampiyonası Yunanistan'da yapılacak

İşitme Engelliler Dünya Basketbol Şampiyonası, Yunanistan’ın Girit şehrinde düzenlenecek.

İşitme Engelliler Dünya Basketbol Şampiyonası Yunanistan'da yapılacak
[Fotograf: AA]

İşitme Engelliler Spor Federasyonundan yapılan açıklamaya göre 13-23 Haziran tarihleri arasında yapılacak organizasyonda mücadele edecek Avrupa şampiyonluğu ve dünya ikinciliği unvanı sahibi Türkiye İşitme Engelliler Kadın Basketbol Milli Takımı, 10 Haziran Cumartesi günü Yunanistan’a yola çıktı.

Federasyon Başkanı Kerim Vural'ın açıklamada görüşlerine yer verildi.

"Gururumuz olan Kadın Basketbol Milli Takımı'mızın ulaştığı Avrupa şampiyonluğu ve dünya İkinciliği gibi başarılara yeni bir halka ekleyeceğini biliyorum. Kızlarımıza güvenimiz tamdır. Ülkemizi en iyi şekilde temsil edeceklerine ve gururlandıracaklarına yürekten inanıyorum. Sesimiz spor olsun, dünya duysun." 

Milli takım kafilesinde sporcular Çağla Aslan, Çağlanur Uzundurukan, Kübra Demir, Elif Çakırtaş, Büşra Çevik, Dilan Göçmeoğlu, Feyzanur Bal, Gülfer Tokatlı, Selin Çalışkan, Esin Bilgili, Viktoriya Koyuncu, İnci Göğer ve Pelin Yılmaz yer alacak.

ETİKETLER
Basketbol Yunanistan
Sıradaki Haber
2023 Ordu Triatlon Türkiye Kupası başladı
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
18:34
Sivas'ı sel vurdu: Tarım arazileri zarar gördü, iş yerlerini su bastı
18:28
Van’da terör örgütüne ait mühimmat ele geçirildi
18:26
Rusya'nın Ukrayna'ya ait Leopard tanklarını vurduğu anlar
17:54
Rusya’da gönüllü savaşçıların Rus ordusuyla sözleşme imzalamasına imkan verildi
17:52
Rus ordusu Odessa'yı vurdu: 3 ölü, 27 yaralı
17:43
Fransa'da bıçaklı saldırının şüphelisi "cinayete teşebbüs"ten tutuklu yargılanacak
Kırklareli'nde jeotermal su kaynaklarıyla üretilen domatesin ihracatına başlandı
Kırklareli'nde jeotermal su kaynaklarıyla üretilen domatesin ihracatına başlandı
FOTO FOKUS
Rusya'nın Ukrayna'ya ait Leopard tanklarını vurduğu anlar
Rusya'nın Ukrayna'ya ait Leopard tanklarını vurduğu anlar
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ