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Spor
AA 10.06.2023 17:01

2023 Ordu Triatlon Türkiye Kupası başladı

Türkiye Triatlon Federasyonu tarafından düzenlenen, "2023 Ordu Triatlon Türkiye Kupası" başladı.

2023 Ordu Triatlon Türkiye Kupası başladı
[Fotograf: AA]

Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Hilmi Güler ile Türkiye Triatlon Federasyonu Başkanı Bayram Yalçınkaya, Altınordu ilçesi sahilinde organize edilen yarışların startını verdi. Sporcular, yüzme, bisiklet ve koşu parkurlarında üç gün sürecek yarışmalarda mücadele edecek.

Fotoğraf: AA[Fotoğraf: AA]

Güler, farklı illerden gelen sporcuların yarışacağı belirtti.

"Ordu'yu da özel olarak seçtiler. Biz de Büyükşehir olarak bu çalışmalara ev sahipliği yaptığımız için mutluyuz."

Fotoğraf: AA[Fotoğraf: AA]

Yalçınkaya ise Ordu'nun triatlona çok uygun bir lokasyon olduğunu vurgulayarak,

"Pandemi döneminde Başkanımız Mehmet Hilmi Güler'in desteğiyle burada bir organizasyon yaptık. Bu sene de dördüncüsünü yapıyoruz. Çok güzel bir organizasyon oluyor. Bugün ve yarın 400'ün üzerinde sporcumuz katılacak. Ayrıca pazartesi günü okul sporları triatlonu var. Orada da 160 sporcu var."

Organizasyon kapsamında, Okul Sporları Türkiye Şampiyonası'nın da yapılacağı kaydedildi.

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