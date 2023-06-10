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Spor
AA 10.06.2023 16:28

Türkiye Kupası 61. sahibini bulacak

Ziraat Bankasının sponsorluğunda düzenlenen Türkiye Kupası, Fenerbahçe ile Medipol Başakşehir arasında 11 Haziran Pazar günü İzmir Gürsel Aksel Stadı'nda yapılacak final maçıyla sahibini bulacak.

Türkiye Kupası 61. sahibini bulacak
[Fotograf: AA]

Türkiye Futbol Federasyonu tarafından 1962-1963'ten itibaren düzenlenen Türkiye Kupası, 1980-1981 sezonu itibarıyla Federasyon Kupası adı altında oynanmaya başladı. Organizasyonun adı 1992-1993 sezonundan itibaren yeniden Türkiye Kupası olarak değiştirildi.

Kupada geçen sezon İstanbul'da oynanan finalde Sivasspor, normal süresi 1-1 berabere biten maçta Kayserispor'u 3-2 yenerek mutlu sona ulaştı.

Fenerbahçe 11 kez finalde kaybetti

Finalistlerden Fenerbahçe, daha önce finalde kupayı en fazla kaybeden takım olarak dikkati çekiyor.

Organizasyonda daha önce 17 kez final oynayan sarı-lacivertli takım, 6 kez mutlu sona ulaşırken, 11 kez de kupayı rakiplerine kaptırdı.

Fenerbahçe, finalde 5 kez Galatasaray, 3 kez Beşiktaş, birer kez de Gençlerbirliği, Trabzonspor ve Akhisarspor'a kaybetti.

Türkiye Kupası'nda ayrıca Altay 7 kez finale çıkıp 2 kez, Bursaspor da 6 kez final oynayıp sadece bir kez kupanın sahibi olabildi.

Medipol Başakşehir oynadığı iki finali de kaybetti

Medipol Başakşehir, daha önce iki kez finalde mücadele etmesine rağmen kupaya ulaşamadı.

İstanbul Büyükşehir Belediyespor ismiyle mücadele ettiği 2010-2011 sezonunda finalde Beşiktaş'a penaltılar sonucunda mağlup olan turuncu-lacivertli takım, 2016-2017 sezonunda da Konyaspor'a aynı şekilde yenildi.

Rekorlar Galatasaray'da

Türkiye Kupası tarihinde rekorlar Galatasaray'ın elinde bulunuyor.

Sarı-kırmızılı ekip organizasyonda daha önce 23 kez final oynarken, 18 kez kupayı müzesine götürmeyi başardı.

Kupayı en çok kazanan takım olan Galatasaray, organizasyonun ilk 4 senesinde de kupayı kimseye kaptırmayarak bu alanda da rekora sahip.

Sarı-kırmızılı ekip, organizasyonun ilk kez düzenlendiği 1962-1963 sezonu ile 1963-1964, 1964-1965, 1965-1966, 1972-1973, 1975-1976, 1981-1982, 1984-1985, 1990-1991, 1992-1993, 1995-1996, 1998-1999, 1999-2000, 2004-2005, 2013-2014, 2014-2015, 2015-2016 ve 2018-2019 sezonlarında kupanın sahibi oldu.

16 ayrı takım kazandı

Türkiye Kupası'nı, 60 yıllık geçmişinde şimdiye dek 16 ayrı takım müzesine götürdü.

Kupada şimdiye dek Galatasaray 18, Beşiktaş 10, Trabzonspor 9, Fenerbahçe 6, Altay, MKE Ankaragücü, Göztepe, Gençlerbirliği ve Kocaelispor ikişer, Eskişehirspor, Bursaspor, Sakaryaspor, Kayserispor, Atiker Konyaspor, Akhisarspor ve Sivasspor da birer kez mutlu sona ulaştı.

24 ayrı takım final oynadı

Türkiye Kupası'nın 60 yıllık geçmişinde daha önce 24 ayrı takım finallerde mücadele ederken, bunlardan 16'sı en az 1 kez kupa sevinci yaşadı.

Finale yükselip de kupayı şimdiye dek hiç kazanamayan takımlar ise eski ismi İstanbul Büyükşehir Belediyespor olan Medipol Başakşehir (2 kez) Adana Demirspor, Boluspor, Mersin İdmanyurdu, Samsunspor, Antalyaspor, Kayseri Erciyesspor ve Alanyaspor. Bunun yanı sıra Kocaelispor 2, Sakaryaspor, Konyaspor ve Sivasspor ise oynadığı tek finalde kupayı kazanma başarısını gösterdi.

Finalistler ve kupa sayıları

Türkiye Kupası'nın 60 yıllık geçmişinde finale yükselen takımlar ve kazandıkları kupa sayıları şöyle:

Takımlar Final Kupa
Galatasaray 23 18
Beşiktaş 15 9
Trabzonspor 15 9
Fenerbahçe 17 6
Altay 7 2
MKE Ankaragücü 5 2
Gençlerbirliği 5 2
Göztepe 3 2
Kocaelispor 2 2
Bursaspor 6 1
Eskişehirspor 4 1
Akhisarspor 2 1
Kayserispor 2 1
Sakaryaspor 1 1
Konyaspor 1 1
Sivasspor 1 1
Medipol Başakşehir 2 -
Adana Demirspor 1 -
Boluspor 1 -
Mersin İdmanyurdu 1 -
Samsunspor 1 -
Antalyaspor 1 -
Kayseri Erciyesspor 1 -
Alanyaspor 1 -
 

Türkiye Kupası finalleri

Türkiye Kupası'nı şimdiye dek kazanan takımlar, sezonlara göre finallerdeki rakipleri ve maç sonuçları şöyle:

Sezon Kazanan Finalist 1. Maç 2. Maç  
1962-63 Galatasaray Fenerbahçe 2 - 1 2 - 1  
1963-64 Galatasaray Altay 0 - 0 3 - 0 Hükmen
1964-65 Galatasaray Fenerbahçe 0 - 0 1 - 0  
1965-66 Galatasaray Beşiktaş 1 - 0    
1966-67 Altay Göztepe 2 - 2   Kurayla
1967-68 Fenerbahçe Altay 2 - 0 0 - 1  
1968-69 Göztepe Galatasaray 1 - 0 1 - 1 Uzatmada
1969-70 Göztepe Eskişehirspor 1 - 2 3 - 1  
1970-71 Eskişehirspor Bursaspor 0 - 1 2 - 0  
1971-72 Ankaragücü Altay 0 - 0 3 - 0  
1972-73 Galatasaray Ankaragücü 3 - 1 1 - 1  
1973-74 Fenerbahçe Bursaspor 0 - 1 3 - 0  
1974-75 Beşiktaş Trabzonspor 0 - 1 2 - 0  
1975-76 Galatasaray Trabzonspor 0 - 1 1 - 0 5-4 (Penaltılar)
1976-77 Trabzonspor Beşiktaş 1 - 0 0 - 0  
1977-78 Trabzonspor A.Demirspor 3 - 0 0 - 0  
1978-79 Fenerbahçe Altay 1 - 2 2 - 0  
1979-80 Altay Galatasaray 1 - 0 1 - 1  
1980-81 Ankaragücü Boluspor 2 - 1 0 - 0  
1981-82 Galatasaray Ankaragücü 3 - 0 1 - 2  
1982-83 Fenerbahçe Mersin İ.Y. 2 - 1 2 - 0  
1983-84 Trabzonspor Beşiktaş 2 - 0   Uzatmada
1984-85 Galatasaray Trabzonspor 2 - 1 0 - 0  
1985-86 Bursaspor Altay 2 - 0    
1986-87 Gençlerbirliği Eskişehirspor 5 - 0 1 - 2  
1987-88 Sakaryaspor Samsunspor 2 - 0 1 - 1  
1988-89 Beşiktaş Fenerbahçe 1 - 0 2 - 1  
1989-90 Beşiktaş Trabzonspor 2 - 0    
1990-91 Galatasaray Ankaragücü 3 - 1   Uzatmada
1991-92 Trabzonspor Bursaspor 0 - 3 5 - 1  
1992-93 Galatasaray Beşiktaş 1 - 0 2 - 2  
1993-94 Beşiktaş Galatasaray 0 - 0 3 - 2  
1994-95 Trabzonspor Galatasaray 3 - 2 1 - 0  
1995-96 Galatasaray Fenerbahçe 1 - 0 1 - 1 Uzatmada
1996-97 Kocaelispor Trabzonspor 1 - 1 1 - 0  
1997-98 Beşiktaş Galatasaray 1 - 1 1 - 1 5-3 (Penaltılar)
1998-99 Galatasaray Beşiktaş 0 - 0 2 - 0  
1999-00 Galatasaray Antalyaspor 5 -3   Uzatmada
2000-01 Gençlerbirliği Fenerbahçe 2 - 2   6-3 (Penaltılar)
2001-02 Kocaelispor Beşiktaş 4 - 0    
2002-03 Trabzonspor Gençlerbirliği 3 - 1    
2003-04 Trabzonspor Gençlerbirliği 4 - 0    
2004-05 Galatasaray Fenerbahçe 5 - 1    
2005-06 Beşiktaş Fenerbahçe 3 - 2   Uzatmada
2006-07 Beşiktaş K.Erciyesspor 1 - 0   Uzatmada
2007-08 Kayserispor Gençlerbirliği 0 - 0   11-10 (Penaltılar)
2008-09 Beşiktaş Fenerbahçe 4 - 2    
2009-10 Trabzonspor Fenerbahçe 3 - 1    
2010-11 Beşiktaş İBB Spor 2 - 2   4-3 (Penaltılar)
2011-12 Fenerbahçe Bursaspor 4 - 0    
2012-13 Fenerbahçe Trabzonspor 1 - 0    
2013-14 Galatasaray Eskişehirspor 1 - 0    
2014-15 Galatasaray Bursaspor 3 - 2    
2015-16 Galatasaray Fenerbahçe 1 - 0    
2016-17 Konyaspor Medipol Başakşehir 0 - 0   4-1 (Penaltılar)
2017-18 Akhisarspor Fenerbahçe 3 - 2    
2018-19 Galatasaray Akhisarspor 3 - 1    
2019-20 Trabzonspor Alanyaspor 2 - 0    
2020-21 Beşiktaş Antalyaspor 2 - 0    
2021-22 Sivasspor Kayserispor 3-2   Uzatmada
 

Grafik: AA[Grafik: AA]

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