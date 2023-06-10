Şanlıurfa'da 2. Göbeklitepe Cup Bölgesel Okçuluk Turnuvası başladı

Türkiye Okçuluk Federasyonu, Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi, Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü ile Şanlıurfa Okçuluk Spor Kulübü iş birliğinde gerçekleştirilen turnuvaya, Şanlıurfa, Kahramanmaraş, Adıyaman, Batman, Şırnak, Elazığ, Bingöl, Sivas ve Ankara'dan yaklaşık 150 sporcu katılıyor.

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Şanlıurfa 11 Nisan Spor Kompleksi'nde minikler, yıldızlar, küçükler, gençler ve büyükler kategorilerinde sporcuların yarışacağı turnuva, 11 Haziran Pazar günü yapılacak müsabakalarla tamamlanacak.

Türkiye Okçuluk Federasyonu Şanlıurfa İl Temsilcisi Murat Alkan, Göbeklitepe Cup Bölgesel Okçuluk Turnuvası'nın bu yıl 2'ncisini düzenlediklerini belirterek şunları söyledi:

"Turnuvaya 90 erkek, 60 kız sporcu olmak üzere yaklaşık 150 sporcumuz katılıyor. İnşallah bu tür faaliyetlerimiz bölgede sürecek. Şanlıurfa'da yaklaşık 500'ün üzerinde okçuluk lisansına sahip sporcumuz bulunmakta. Amacımız bu yarışmalarla bölgenin tanıtımına katkı sağlamak ve okçuluk sporunu bölgede en üst seviyeye çıkarmak istiyoruz."