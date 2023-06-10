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Spor
AA 10.06.2023 16:11

2023 Türkiye Ralli Şampiyonası'nın 3. ayağı Eskişehir'de başladı

Türkiye Otomobil Sporları Federasyonunun (TOSFED) faaliyet programında yer alan Petrol Ofisi Maxima 2023 Türkiye Ralli Şampiyonası'nın 3. ayağı Eskişehir Rallisi başladı.

2023 Türkiye Ralli Şampiyonası'nın 3. ayağı Eskişehir'de başladı
[Fotograf: AA]

Eskişehir Otomobil Sporları Kulübünün (ESOK) ev sahipliğindeki organizasyonun startı, 71 araç ve 142 sporcunun katılımıyla Eskişehir Yeni Stadyumu'ndaki servis alanından verildi.

"Espark" ve "Odunpazarı" isimleriyle ilk gün koşulacak 4 özel etaptaki yarışlar öncesi servis alanında son hazırlıklarını yapan sporcular, Atalan ve Sakarıılıca mevkilerine hareket etti. İlk gün yarışları, servis alanında sona erecek.

Fotoğraf: AA[Fotoğraf: AA]

Eskişehir Rallisi, 11 Haziran Pazar günü sabahı başlayıp koşulacak 4 özel etap sonrası Espark AVM önündeki finiş seremonisi ve ödül töreniyle sona erecek.

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