Türkiye Kadın Bayrak Takımı 4x100 metre koşusunda oyunlar rekoru kırdı

Türkiye Özel Sporcular Spor Federasyonundan yapılan açıklamaya göre Esra Bayrak, Fatma Damla Altın, Edanur Akın ve Muhsine Gezer’den oluşan milli takım, 51,86’lık derecesiyle oyunlar rekoru kırarak ilk sırada yer alırken, 53,37’lik derecesiyle Ukrayna 2'nci, 55,65’lik derecesiyle Avusturya 3'üncü oldu.

Federasyon başkanı Birol Aydın'ın açıklamada görüşlerine yer verildi.

"Hedefimiz 2024 Paris Paralimpik Oyunları'nda madalyalar kazanmak ve ülkemizi başarılı şekilde temsil etmektir."

Başkan, sporcuları tebrik etti.