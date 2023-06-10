Çok Bulutlu 23.1ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Spor
AA 10.06.2023 17:12

Efsaneler Şampiyonlar Ligi finali öncesi "fan zone" alanında taraftarlarla buluştu

Türk futbolunun iki efsanesi Ümit Davala ve Nihat Kahveci, Şampiyonlar Ligi finali öncesinde UEFA'nın resmi fan token partneri Socios'un organizasyonunda birbirine rakip oldu.

Efsaneler Şampiyonlar Ligi finali öncesi "fan zone" alanında taraftarlarla buluştu
[Fotograf: AA]

Yenikapı'daki Socios'un "fan zone" alanındaki organizasyonda, Socios.com uygulaması üzerinden seçilen taraftarlar, Ümit Davala ve Nihat Kahveci'nin takım kaptanlığında siyah ve beyaz takım olarak sahaya çıktı.

Yerli ve yabancı birçok futbolseverin tribünden izlediği karşılaşmayı Nihat Kahveci'nin takımı 4-1 kazandı.

Fotoğraf: AA[Fotoğraf: AA]

Final bileti olmak üzere birbirinden değerli ve özel ödüllerin kazanıldığı organizasyonda, iki oyuncu da maç öncesi ve sonrası tribünlerdeki ve "fan zone" alanındaki hayranları ile fotoğraf çektirip, imzalı formalarını armağan etti.

Nihat Kahveci, keyifli bir deneyim yaşadıklarını söyledi.

"Böylesine güzel bir organizasyonda taraftarla maç yapmak inanılmaz keyifli bir deneyimdi. Yeniden Şampiyonlar Ligi müziği eşliğinde sevgili dostum Ümit Davala ile sahaya çıktık. İyi de mücadele ettik. Ülkemizin böylesine büyük bir futbol organizasyonuna ev sahipliği yapması gurur verici bir şey. Diğer yandan bugün tribünlerden birçok farklı ülkeden gelen futbolsever vardı. Beşiktaş forması, Villareal forması, milli takım forması imzalatanlar oldu. Hem kendi adıma hem de dostum Ümit Davala adına güzel ve unutulmaz bir deneyim oldu diyebilirim."

ETİKETLER
Şampiyonlar Ligi İstanbul
Sıradaki Haber
İşitme Engelliler Dünya Basketbol Şampiyonası Yunanistan'da yapılacak
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
18:34
Sivas'ı sel vurdu: Tarım arazileri zarar gördü, iş yerlerini su bastı
18:28
Van’da terör örgütüne ait mühimmat ele geçirildi
18:26
Rusya'nın Ukrayna'ya ait Leopard tanklarını vurduğu anlar
17:54
Rusya’da gönüllü savaşçıların Rus ordusuyla sözleşme imzalamasına imkan verildi
17:52
Rus ordusu Odessa'yı vurdu: 3 ölü, 27 yaralı
17:43
Fransa'da bıçaklı saldırının şüphelisi "cinayete teşebbüs"ten tutuklu yargılanacak
Kırklareli'nde jeotermal su kaynaklarıyla üretilen domatesin ihracatına başlandı
Kırklareli'nde jeotermal su kaynaklarıyla üretilen domatesin ihracatına başlandı
FOTO FOKUS
Rusya'nın Ukrayna'ya ait Leopard tanklarını vurduğu anlar
Rusya'nın Ukrayna'ya ait Leopard tanklarını vurduğu anlar
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ