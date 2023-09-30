Trabzonspor Pendikspor’u mağlup etti

Papara Park'ta oynanan ve saat 16.00 başlayan mücadeleyi Bahattin Şimşek yönetti.

GOL 3. dakikada Onuachu, Trabzonspor’u öne geçiren golü attı.

GOL 27. dakikada Bakasetas’la Trabzonspor farkı 2'ye çıkardı. Erken gelen goller Karadeniz ekibinin elini rahatlattı.

GOL 36. dakikada Endri Cekici ile Pendikspor farkı 1'e indirdi.

Trabzonspor taraftarları, geçen hafta Atakaş Hatayspor yenilgisinin ardından karşılaşmaya fazla ilgi göstermedi.

Teknik direktör Nenad Bjelica, Hatayspor karşılaşmasında sahaya sürdüğü takımının kadrosunu büyük ölçüde korudu. Karşılaşmada sadece Abdülkadir Ömür yerine Trezeguet değişikliğini yaptı.

Trabzonspor, ligdeki 4. galibiyetini aldı ve puanını 12’ye yükseltti. Karadeniz ekibinin ilk 7 haftada 4 galibiyeti ve 3 mağlubiyeti bulunuyor.

İstanbul ekibi, bu sezon çıktığı 7 maçta 4 beraberlik ve 3 yenilgi alarak hanesine 4 puan yazdırabildi.

KARŞILAŞMANIN ÖNEMLİ ANLARI

GOL 3. dakikada Trabzonspor, köşe vuruşundan golü buldu. Bakasetas'ın sağdan kullandığı köşe atışında, ceza alanı içinde Onuachu'nun kafa vuruşunda, top kaleci Erdem Canpolat'ın solundan filelerle buluşturdu: 1-0

[Fotoğraf: AA]

GOL 27. dakikada ev sahibi Trabzonspor farkı ikiye çıkardı. Bakasetas'ın ceza yayı içerisinden kullandığı serbest atışta, baraja çarpan top filelere gitti: 2-0

[Fotoğraf: AA]

29. dakikada sol çaprazdan ceza alanına giren Midtsjö'nun kaleci Uğurcan Çakır ile karşı karşıya kaldığı şutta, açıyı daraltan Uğurcan tehlikeyi önledi.

GOL 36. dakikada konuk takım farkı 1'e indirdi. Midtsjö'nün pasında ceza alanı içinde Endri Çekiçi'nin yerden şutunda, Mehmet Can Aydın'ın çizgi üzerinde müdahale etmek istediği top filelerle buluştu: 2-1

43. dakikada Onuachu'nun sağdan pasında, ceza alanı içinde Trezeguet'in gelişine vuruşunda top üsten auta çıktı.

Trabzonspor, karşılaşmanın ilk yarısını 2-1 önde kapadı.

88.dakikada Emre Taşdemir'in sol taraftan ceza sahası içine gönderdiği topla kale önünde buluşan Görkem Bitin'in vuruşunda meşin yuvarlak Uğurcan Çakır'dan döndü. Sonrasında savunma topu kornere çıkardı.

89. dakikada Kappel'in ceza sahası içine ortasında Görkem Bitin'in kafa vuruşunda top yandan auta gitti.

90. dakikada Onuachu'nun pasında topla ceza sahası içine giren Fountas'ın vuruşunda kaleci Erdem Canpolat meşin yuvarlağı çeldi.

Trabzonspor sahasında Pendikspor'u 2-1 mağlup etti.

Trabzonspor: Uğurcan Çakır, Mehmet Can Aydın (Larsen dk. 75), Baniya, Benkovic (Denswill dk. 68), Eren Elmalı, Mendy, Bakasetas, Visca (Abdulkadir Ömür dk. 63), Bardhi (Berat Özdemir dk. 75), Trezeguet (Fountas dk. 68), Onuachu

Pendikspor: Erdem Canpolat, Serkan Asan (Gökçen Kaya dk. 78), Murat Akça, Berkay Sülüngöz, Segueira, Vukovic, Midtsjo,Lusamba (Ercan Yardımcı dk. 78), Halil Akbunar (Emre Taşdemir dk. 87), Endri Çekici (Kappel dk. 78), Thuram (Görkem Bitin dk. 83)

Goller: Onuachu (dk. 2), Bakasetas (dk. 20) (Trabzonspor), Endri Çekiçi (dk. 37) (Pendikspor)

Kırmızı Kart: Mendy (dk. 72) (Trabzonspor)

Sarı Kart: Endri Çekiçi (Pendikspor)

Stat: Papara Park

Hakemler: Bahattin Şimşek, Kemal Yılmaz, Gökhan Barcın