Antalyaspor İstanbulspor deplasmanından galibiyetle ayrıldı

Esenyurt Necmi Kadıoğlu Stadı'nda saat 16.00'da başlayan karşılaşmayı Çağdaş Altay yönetti.

Oynadığı 6 haftada 2 beraberlik 4 mağlubiyet yaşayan İstanbulspor, düşme hattında yer alıyor. Sarı-siyahlıların ligde 2 puanı bulunuyor.

Bitexen Antalyaspor, İstanbulspor'u yenerek ikinci galibiyetini elde etti. 2 galibiyet, 3 beraberlik ve 2 yenilgi yaşayan kırmızı-beyazlılar, puanını 9'a yükseltti.

[Fotoğraf: DHA]

KARŞILAŞMANIN ÖNEMLİ ANLARI

21. dakikada sağ taraftan Larsson’un kullandığı köşe vuruşunda kale önünde Buksa’nın yaptığı kafa vuruşunda meşin yuvarlak üst direkten oyun alanın döndü.

GOL 26. dakikada sol taraftan Mamadou’nun uzun pasında ceza sahası içi kale önünde kaleciyle karşı karşıya kalan Ethemi’nin tek vuruşunda meşin yuvarlak filelere gitti. 1-0

[Fotoğraf: DHA]

Karşılaşmanın ilk yarısı İstanbulspor'un 1-0 üstünlüğü ile tamamlandı.

GOL 50. dakikada sol kanattan Güray Vural’ın içeri çevirdiği topa ceza sahası girişinden Buksa’nın yaptığı vuruşta meşin yuvarlak filelere gitti. 1-1

GOL 60. dakikada sol kanattan Güray Vural’ın yaptığı ortada ön direkte Buksa, kafa vuruşunu yaparak meşin yuvarlağı ağlara gönderdi. 1-2

[Fotoğraf: DHA]

81. dakikada Muammer Sarıkaya’ya yaptığı baskı sonucu topun sahibi olan Erdoğan Yeşilyurt’un ceza sahası dışı sağ çaprazından yaptığı vuruşta meşin yuvarlağı kaleci Jensen kornere çeldi.

84. dakikada ceza sahası dışı sol çaprazından Muammer Sarıkaya’nın sert şutunda meşin yuvarlağı kaleci Leite kornere çeldi.

Karşılaşma Antalyaspor'un 2-1 üstünlüğü ile tamamlandı.

İstanbulspor: Jensen, Duhaney, Okan, Mehmet Yeşil, Ali Yaşar, Emir Kaan Gültekin (Traore dk. 46), Losshaj (Rroca dk. 70), Muammer Sarıkaya (Eslem Öztürk dk. 88), Ethemi (Jackson dk. 88), Mamadou (Sambissa dk. 78), İbrahim Yılmaz

Antalyaspor: Leite, Bünyamin Balcı, Veysel Sarı, Ömer Toprak, Güray Vural, Erdal Rakip, Saric, Jehezkel (Erdoğan Yeşilyurt dk. 70), Larsson (Bytqi dk. 70), Streek (Bahadır Öztürk dk. 84), Buksa (Assombalonga dk. 90+2)

Goller: Ethemi (dk. 26) (İstanbulspor), Buksa (dk. 50 ve 60) (Antalyaspor)

Sarı kartlar: Erdal Rakip, Assombalonga, Güray Vural (Antalyaspor), Muammer Sarıkaya, Jackson (İstanbulspor)

Stat: Esenyurt Necmi Kadıoğlu Stadı

Hakemler: Çağdaş Altay, Esat Sancaktar, Murat Altan