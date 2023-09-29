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Spor
AA 29.09.2023 19:42

Iga Swiatek Pan Pasifik Açık'a çeyrek finalde veda etti

Pan Pasifik Açık'ta mücadele eden tek kadınlar dünya 2 numarası Iga Swiatek, çeyrek finalde elendi.

Iga Swiatek Pan Pasifik Açık'a çeyrek finalde veda etti
[Fotograf: AA]

Japonya'nın başkenti Tokyo'nun ev sahipliği yaptığı Kadın Tenisçiler Birliği (WTA) 500 serisi turnuvasının tek kadınlar çeyrek finalinde, Polonyalı Swiatek ile dünya 19 numarası Rus Veronika Kudermetova karşılaştı.

Veronika Kudermetova, sürprize imza attı

Kudermetova, 2 saat 21 dakika süren mücadelenin ardından turnuvaya 1 numaralı seribaşı olarak katılan Swiatek'i 6-2, 2-6, 6-4'lük setlerle 2-1 mağlup ederek sürprize imza attı ve adını son 4 tenisçi arasına yazdırdı.

Rus sporcu, yarı finalde vatandaşı dünya 86 numarası Anastasia Pavlyuchenkova ile karşılaşacak.

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