Türk cimnastiğinde emeklerin karşılığı; Paris 2024 kotası alabilmek

Çelen, organizasyonun yapılacağı Antwerp kentinde sorularını yanıtladı.

Milli sporcuların Dünya Şampiyonası'na hazır olduğunu belirten Çelen, Türk cimnastiğinin en önemli virajlarından birinde bulunduklarını söyledi.

Çelen, organizasyonda dünya cimnastiğinin en iyi 12 ülkesinin seçileceğini ve bu ülkelerin 2024 Paris Olimpiyatları'na gideceğini vurguladı.

"İnanıyorum ki Artistik Cimnastik Erkek Milli Takımı'mız elemelerde ilk 12'ye girerek olimpiyat kotasını alacak. Buralara kolay gelmedik. Bu zamana kadar verdiğimiz emeklerin karşılığını bu Dünya Şampiyonası'nda almak istiyoruz."

Dünya Şampiyonası'nda bireysel beklentilerinin de bulunduğunu aktardı.

"Erkeklerde Adem Asil, Ferhat Arıcan, Ahmet Önder, Mehmet Ayberk Koşak ve Emre Dodanlı... Hepsi madalyaya aday. Kadınlarda Bengisu Yıldız, Sevgi Seda Kayışoğlu, Bilge Tarhan ve Derin Tanrıyaşükür olmak üzere 4 sporcumuzla buraya geldik. Sporcularımızdan Bengisu Yıldız ve Sevgi Seda Kayışoğlu genel tasnifte, Bilge Tarhan ile Derin Tanrıyaşükür ise özel seçmeyle çağrıldıkları için aletlerde yarışacak. Sabah sporcularımızla görüştüm. Kendilerini çok motive gördüm. İnanıyorum ki kadınlarda bir sporcuyla, erkeklerde takım halinde kota alacağız. Bunu gerçekleştirebilirsek, kendimizi başarılı göreceğiz. Sporcularımızı hazırlayan teknik heyetimize, antrenörlerimize de teşekkür ediyor ve başarı diliyorum."

Çelen ayrıca, başarılı olmaları için kendilerine her zaman destek veren Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak'a teşekkürlerini iletti.

"Simone Biles sanki hiç bırakmamış gibiydi"

ABD'li olimpiyat şampiyonu cimnastikçi Simone Biles'ın Antwerp'teki Dünya Şampiyonası'nda yeniden yarışacağının hatırlatılması üzerine Çelen, kendisinin Uluslararası Cimnastik Federasyonu (FIG) Başkan Yardımcısı olduğunu anımsatarak, şu bilgileri verdi:

"Çok ünlü bir sporcu. Yeniden döndü ve burada yarışacak. Simone Biles, geldiği için tüm medya cimnastiğe odaklandı. Dünya cimnastiğine katkı yapan yıldız sporcuların olması çok değerli. Bunu Uluslararası Cimnastik Federasyonu Başkan Yardımcısı olarak söylüyorum. ABD takımının antrenmanlarını izledim. Simone Biles sanki hiç bırakmamış gibiydi ve kaldığı yerden devam ediyordu."