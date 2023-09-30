Sivasspor'da kazanan çıkmadı

Sivas 4 Eylül Stadı'nda saat 13.30'da başlayan mücadeleyi hakem Murat Erdoğan yönetti.

Sivasspor, aldığı bu beraberlikle puanını 7'ye yükseltti. Ligde 4. beraberliğini alan kırmızı-beyazlı ekibin, 1 galibiyeti ve 2 mağlübiyeti bulunuyor.

[Fotoğraf: AA]

Hatayspor cephesi

Ligin 6. haftasında 2-0 geriye düştüğü Trabzonspor maçını 3-2 kazanan Akdeniz ekibi, aldığı bu beraberlikle puanını 11'e yükseltti.

Fenerbahçe ve Galatasaray'la birlikte ligde yenilgisi bulunmayan 3 takımdan biri olan Hatayspor, 2 galibiyet ve 5 beraberlik yaşadı.

[Fotoğraf: İHA]

KARŞILAŞMANIN ÖNEMLİ ANLARI

14. dakikada sağ kanattan Charisis'in ortaladığı top doğrudan ağlara gitti. VAR incelemesi sonucunda altıpasta topa hamle yapan Manaj'ın ofsaytta olduğu gerekçesiyle hakem golü iptal etti.

27. dakikada Emrah Başsan, orta sahadan aldığı topu ceza sahası önüne kadar sürdü. Bu futbolcunun sert vuruşunda top kale direğinin yanından auta gitti.

44. dakikada Bashiru rakiplerini geçerek sağ kanattan içeri girdi. Bashiru'nun sert şutunda top kale direğinin üzerinden auta çıktı.

45. dakikada Emrah Başsan'ın sol kanattan kullandığı köşe atışında, Caner Osmanpaşa'nın kafa vuruşunda meşin yuvarlak kale direğinin üzerinden auta gitti.

Müsabakanın ilk yarısı 0-0 sona erdi.

[Fotoğraf: AA]

50. dakikada Uğur Çiftçi’nin ceza sahası içerisine ortaladığı topu Manaj'ın kafa vuruşunda kaleci Erce Kardeşler parmaklarıyla topu çıkartmayı başardı.

61. dakikada Dadashov’un ceza yayı üzerinden yaptığı şutta top yandan dışarı çıktı.

73. dakikada Barrow’un pasında topla buluşan N’jie ceza sahası içerisinden kaleyi hedef aldı. Top az farkla dışarı çıktı.

76. dakikada topla ceza sahası içerisine giren Lamkel topu müsait durumdaki Rivas’a gönderdi. Rivas’ın şutunda top direkten döndü.

Müsabaka 0-0 berabera tamamlandı.

Sivasspor: Ali Şaşal, Burak Kapacak, Appindangoye, Caner Osmanpaşa, Uğur Çitçi, Yunus Emre Konak, Emrah Basşan (Koita dk. 75), Charisis, Saiz, Barrow, Manaj (N’jie dk. 67)

Hatayspor: Erce Kardeşler, Kerim Alıcı (Görkem Sağlam dk. 60), Kılama, Burak Bekaroğlu, Ghoulam (Oğuzhan Matur dk. 75), Aburjania, Massanga (Ömer Faruk Beyaz dk. 59), Strandberg (Dadashov dk. 60), Bashiru, Rivas, Lamkel (Fernandes dk. 84)

Sarı kart: Ali Saşal, Koita, Clinton N'jie (Sivasspor), Ömer Faruk Beyaz, Massanga, Oğuzhan Matur (Hatayspor)

Stat: Sivas 4 Eylül Stadı

Hakemler: Murat Erdoğan, Çağlar Uyarcan, Ali Can Alp