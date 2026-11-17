Bekayi, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, ABD basınında yer alan ve Tahran'ın Washington'da üst düzey yetkilileri öldürmek için "kirli bomba patlatma planları" geliştirdiğine dair haber ile ülkesi aleyhindeki iddialara yanıt verdi.

İddiaları yalanlayan Bekayi, "İran’a karşı saldırganlığı başlatanlar, şimdi The New York Times’ın yayımladığı son iddialar ve CNN’in yaydığı sözde 'kirli bomba' etrafındaki uydurulmuş medya anlatısının da yer aldığı temelsiz iddialar üreterek sinsi planları için medya zeminini hazırlamaya çalışmaktadır." ifadelerini kullandı.

İranlı yetkili, söz konusu haberlerin "daha fazla saldırganlık ve vahşete meşruiyet kazandırılması" amacıyla hazırlandığını savundu.

Bekayi, İran'ın muhtemel saldırılara "unutulmaz" bir karşılık vereceğini belirterek, uluslararası toplumun sivil altyapıların tehdit edilmesi konusundaki sessizliğinin "bölge ve tüm insanlık için yıkıcı sonuçları olabileceğini" kaydetti.

Amerikan The New York Times gazetesi, İran'daki bazı barajların yalnızca tarımsal sulama ve elektrik üretimi için değil, yer altındaki askeri tesislere destek sağlamak amacıyla da inşa edilmiş olabileceğini iddia etmişti.

CNN televizyonu isimleri açıklanmayan 7 ABD'li yetkiliye dayandırdığı haberinde de ABD istihbaratının İran'ın başkent Washington'da kirli bomba ve kimyasal silahlarla saldırı düzenlemeye yönelik planlar yaptığını tespit ettiğini öne sürmüştü.