Türk Telekom'dan yapılan açıklamaya göre, Türk Telekom, COP31'de üstlendiği küresel dijital dönüşüm ve teknoloji destekçiliği kapsamında zirvenin dijital altyapısını uçtan uca yönetiyor.

Türk Telekom, güçlü fiber ve mobil altyapısı, yeni nesil teknolojileri ve mühendislik birikimiyle uluslararası katılımcıları Antalya'dan dünyaya bağlıyor.

Türk Telekom, 1,1 milyon metrekarelik zirve alanında 1,3 milyon metre fiber hat, 400 Gbps bağlantı kapasitesi, 1800 kablosuz erişim noktası ve 18 mobil baz istasyonuyla organizasyonun dijital ihtiyaçlarını karşılıyor.

Türk Telekom'un teknoloji gücü ve operasyonel kabiliyetini zirvenin ilk haftasında gerçekleşen dijital iletişim verileri de ortaya koydu.

COP31'in ilk haftasında toplam 380 terabaytlık (TB) veri trafiği gerçekleşirken, mobil şebeke üzerinden 130 TB'lık kullanım, sabit ağ üzerinden ise 250 TB veri trafiği kaydedildi.

Zirvede, Birleşmiş Milletler'in liderler zirvesi etkinliklerine ev sahipliği yapan Mavi Bölge'de eş zamanlı bağlı cihaz sayısı da 27 bin 794'e ulaşarak, COP organizasyonları tarihindeki en yüksek seviyeye çıktı.

Türk Telekom, yerli mühendislik gücünü küresel platformlara taşıyor

Açıklamada görüşlerine yer verilen Türk Telekom CEO'su Ebubekir Şahin, Türk Telekom'un 185 yılı aşkın geçmişinden aldıkları güç ve birikimle Türkiye'nin dijital geleceğini inşa etme sorumluluğunu kararlılıkla sürdürdüklerini belirtti.

Şahin, Türkiye'nin teknoloji alanındaki potansiyelini küresel platformlara taşımayı, yerli mühendislik gücüyle teknolojik yetkinlikleri uluslararası ölçekte görünür kılmayı önemsediklerini vurguladı.

"Yarına Sözümüz Var" yaklaşımıyla dijital dönüşümün sunduğu fırsatları toplumun tüm kesimleri için değere dönüştürdüklerini anlatan Şahin, teknolojinin daha sürdürülebilir bir geleceğe katkı sağlamasına öncülük ettiklerini aktardı.

Şahin, bu vizyon doğrultusunda COP31 gibi tüm dünyanın takip ettiği bir organizasyonun Küresel Dijital Dönüşüm ve Teknoloji destekçisi olmaktan gurur duyduklarının altını çizerek, şunları kaydetti:

"Geleceğimizin şekilleneceği bu küresel organizasyonda yalnızca iletişim altyapısını sağlayan bir operatör olarak değil, mühendislik gücümüz, enerji verimliliğine odaklanan yenilikçi çözümlerimiz, operasyonel yetkinliğimiz ve sürdürülebilirlik vizyonumuzla sürecin önemli paydaşlarından biri olarak yer alıyoruz. Fiber ve mobil ağımızdan yeni nesil bağlantı teknolojilerine, veri merkezi kapasitemizden, network ve siber güvenlik operasyonlarına uzanan bütüncül bir sistemle zirvenin dijital ihtiyaçları için yüksek kapasite, hız ve güvenlik sunuyoruz. Dünya Antalya'da iklim değişikliğini ve geleceği konuşurken, zirvedeki bu konuşmaları teknoloji gücümüzle Antalya'dan tüm dünyaya taşıyoruz. Bu büyük operasyonu kesintisiz ve güvenilir biçimde sürdürmek için 2 bin arkadaşımız sahada görev yapıyor."

Organizasyonun ilk haftasında ortaya çıkan kullanım verilerinin de şirketin teknoloji yatırımlarının, güçlü altyapının ve operasyonel yetkinliğinin somut bir göstergesi niteliğinde olduğuna işaret eden Şahin, Türkiye'nin teknoloji alanındaki birikimini ve dijital yetkinliğini her alanda güçlü biçimde temsil etmeyi sürdüreceklerini ifade etti.