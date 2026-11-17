NASA'nın Curiosity keşif aracı, 2024 yılında Mars'taki Gale Krateri'nin Gediz Vallis Kanalı'nda ilerlerken 899 kilogramlık ağırlığıyla sıradan bir kayanın üzerinden geçti. Kaya basınçla parçalanınca içinden sarı renkli kristaller ortaya çıktı.

Yapılan analizler, kristallerin saf elementel kükürt olduğunu doğruladı. Mars'ta daha önce kükürt ve oksijen içeren sülfat minerallerine rastlanmış olsa da elementel halde saf kükürt ilk kez tespit edildi.

Üstelik benzer kayaların yaklaşık 2 bin 100 metrekarelik bir alana yayıldığı belirlendi.

Milyarlarca yıl önce oluşmuş olabilir

Science dergisinde Haziran 2026'da yayımlanan araştırmaya göre kükürt yatakları, yaklaşık 3,1 ila 2,8 milyar yıl önce oluşmuş olabilir.

Bilim insanları, eski volkanik faaliyetler sırasında açığa çıkan kükürt içeren gazların yer altında hapsolmuş olabileceğini düşünüyor. Zamanla yüzey şekillerinin aşınmasıyla gazların serbest kalması ve kimyasal tepkimeler sonucunda saf kükürt kristallerinin oluşması olası senaryolar arasında.

Mars'ta yaşam araştırmaları

Kükürt, canlıların protein üretiminde kullandığı amino asitlerin oluşumu için gerekli elementlerden biri.

Araştırmacılar, Mars'ta saf kükürt bulunmasının gezegende yaşam olduğu anlamına gelmediğini vurguluyor.

Nitekim ikinci bir araştırmada, saf kükürdün canlı organizmaların katkısı olmadan da kimyasal tepkimelerle oluşabileceği gösterildi.

Bilim insanlarına göre bu keşif, Mars'ın milyarlarca yıl önceki çevresel koşullarını ve gezegenin jeolojik geçmişini anlamaya yardımcı olabilir.