Trabzonspor, 2-0 biten maçın rövanşında normal süreyi ve uzatmaları 2-0 yenik kapatmasına rağmen Yukatel Denizlispor’u penaltılarda 4-2 mağlup ederek Ziraat Türkiye Kupası’nda adını çeyrek finale yazdırdı.

14. dakikada Oscar Yukatel Denizlispor'u 1-0 öne geçirdi.

23. dakikada Recep Niyaz farkı 2'ye çıkardı. 2-0

51. dakikada Trabzonspor'da Sörloth penaltı kaçırdı.

Karşılaşmanın normal süresinde başka gol olmayınca mücadele uzatmalara gitti.

94. dakika Trabzonspor'da Anthony Nwakaeme ikinci sarıdan kırmızı kartı gördü. Bordo mavililer 10 kişi kaldı.

Yukatel Denizlispor da 120. dakikada Muhammet Özkan'ın ikinci sarıdan kırmız görerek takımını 10. bıraktı.

Takımlar 120 dakikada gol bulamayınca çeyrek finale çıkan ekip seri penaltı atışlarıyla belirlendi.

YUKATEL DENZİLİSPOR'UN PENALTILARI

Yukatel Denizlispor'da ilk penaltısnı Murawski kullandı ve Erce Kardeşler kurtardı. İkinci penaltıyı Estupinan kullandı ve gol oldu. Takımı adına üçüncü penaltıyı kullanan Recep Niyaz topu ağlarla buluşturdu. Dördüncü penaltıyı kullanan Lopes topu direğe nişanladı.

TRABZONSPOR'UN PENALTILARI

Seri penaltıların ilkini Trabzonspor'dan Pereira kullandı ve gol oldu. İkinci penaltıyı Sosa gole çevirdi. Üçüncü penaltıyı kullanan Ndiaye fileleri havalandırdı. Dördüncü penaltı için topun başına geçen Doğan Erdoğan topu ağlara gönderdi.

İki takım arasında Trabzon'da oynanan ilk maçı bordo-mavililer 2-0 kazanmıştı.

[Fotoğraf: AA]

İLK YARININ ÖNEMLİ ANLARI

GOL: 14. dakikada Anthony Nwakaeme'nin yaptığı geri pas hatasında araya giren Oscar Estupinan topu kontrol etti ve yay önünden kaleye şutunu gönderdi ve topu ağlarla buluştu. 1-0

GOL - FARK 2'YE ÇIKTI 23. dakikada sağ kanattan gelişen atakta topla ilerleyen Hadi Sacko ceza sahası içine girmeden ortasını yaptı. Topa hareketlenen Recep Niyaz altıpas önüden kafa vuruşunu yaptı ve top ağlarla buluştu. 2-0

28. dakikada sol kanattan gelişen atakta topla ilerleyen Filip Novak ceza sahası içine ortasını gönderdi, Alexander Sörloth penaltı noktasının hemen yanından kafa vuruşunu yaptı kaleci Tolgahan Acar kornere tokatladı.

29. dakikada sağ kanattan kazanılan köşe vuruşu sonrasında topun başına geçen Abdulkadir Parmak ceza sahası içine ortasını çevirdi, topu savunma oyuncuları tehlikeli bölgeden uzaklaştırdı.

İlk yarı Yukatel Denizlispor'un 2-0 üstünlüğüyle sona erdi.

[Fotoğraf: DHA]

İKİNCİ YARININ ÖNEMLİ ANLARI

48. dakikada Sosa’nın pasında topla buluşan Sörloth kaleciyle karşı karşıya kaldı. Sörloth’un Muhammet’in müdahalesiyle yerde kalması sonucu maçın hakemi penaltı kararı verdi.

51. dakikada Sörloth’un kullandığı penaltı atışında kaleci Tolgahan gole izin vermedi.

62. dakikada gelişen Trabzonspor atağında ceza sahasında kaleciyle karşı karşıya kalan Nwakaeme’nin vuruşunu kaleci Tolgahan kurtardı. Dönen topu savunma uzaklaştırdı.

83. dakikada Recep’in pasında Olcay’ın yerden sert şutu az farkla auta gitti.

85. dakikada Sacko sağ kanattan çizgiye inerek yerden ortaladı. Estupinan’ın ceza sahası içindeki dokunuşunu kaleci Erce kurtardı. Dönen topu savunma uzaklaştırdı.

90+6. dakikada Denizlispor Sedat’la kullandığı kornerde ceza sahası içinde Estupinan’ın yaptığı kafa vuruşu direkten döndü. Savunma topu uzaklaştırdı.

Karşılaşmanın normal süresi 2-0 Denizlispor’un üstünlüğüyle tamamlandı ve maç uzatmalara gitti.

[Fotoğraf: AA]

UZATMA DAKİKALARINDAKİ ÖNEMLİ ANLAR

94. dakikada Trabzonspor 10 kişi kaldı. Ceza sahası içinde ikili mücadele sonucunda Nwakaeme yere düştü. Hakem, Nwakaeme’ye kendisini aldattığı gerekçesiyle sarı kart gösterdi. Nwakaeme, hakeme itirazlarını sürdürdü ve ikinci sarı kartını görüp oyundan atıldı.

117. dakikada Denizlispor üçüncü gole çok yaklaştı. Estupinan’ın kafa vuruşunu yaptı, kaleci Erce topu son anda köşeden kornere çeldi.

120. dakikada Denizlispor da 10 kişi kaldı. Sörloth’a faul yapan Muhammet ikinci sarı kartını alarak oyun dışı kaldı.

Uzatma dakikalarında da sonuç değişmedi ve seri penaltılar sonucu 4-2 üstünlük sağlayan taraf Trabzonspor çeyrek finale adını yazdırdı.

[Fotoğraf: AA]

Stat: Denizli Atatürk

Hakemler: Ali Şansalan, Kemal Yılmaz, Kerem Ersoy

Yukatel Denizlispor: Tolgahan Acar (Dk. 66 Hüseyin Altıntaş), Isaac Sackey, Olcay Şahan, Muhammet Özkal, Zeki Yavru (Dk. 56 Tiago Lopes), Hadi Sacko (Dk. 91 Alihan Kalkan), Recep Niyaz, Ogenyi Onazi (Dk. 56 Radoslaw Murawski), Marc Kibong Mbamba, Sedat Şahintürk, Oscar Estupinan.

Trabzonspor: Erce Kardeşler, Serkan Asan (Dk. 76 Joao Pereira), Hüseyin Türkmen, Majid Hosseini, Filip Novak, Obi Mikel (Dk. 89 Doğan Erdoğan), Ndiaye, Abdulkadir Parmak (Dk. 46 Jose Sosa), Anthony Nwakaeme, Yusuf Sarı (Dk. 105 Kamil Ahmet Çörekçi), Alexander Sörloth.

Gol: Dk. 14 Oscar, Dk. 23 Recep Niyaz (Yukatel Denizlispor)

Penaltı atanlar: Estupinan, Recep Niyaz (Yukatel Denizlispor), Joao Pereira, Sosa, Ndiaye, Doğan Erdoğan (Trabzonspor)

Penaltı kaçıranlar: Murawski, Lopes (Denizlispor)

Sarı Kart: Dk. 20 Abdulkadir Parmak, Dk. 59 Yusuf Sarı, Dk. 90+6 Doğan Erdoğan (Trabzonspor), Dk. 21 Zeki Yavru, Dk. 49 Muhammet Özkal, Dk. 105 Olcay Şahan (Yukatel Denizlispor)

Kırmızı kart: Dk. 94 Nwakaeme (Trabzonspor), Dk. 120 Muhammet Özkal (Yukatel Denizlispor)

Kaynak: TRT HABER, AA