Ziraat Türkiye Kupası son 16 turunda BtcTurk Yeni Malatyaspor, sahasında konuk ettiği Demir Grup Sivasspor'u 2-1 mağlup etti.

İlk karşılaşmayı 4-0 kazanan Sivasspor, bu sonuçla birlikte adını Ziraat Türkiye Kupası’nda çeyrek finale yazdıran taraf oldu.

Mücadelenin 2. dakikasında Mert Hakan Yandaş Demir Grup Sivasspor'u 1-0 öne geçirdi ve mücadelenin ilk yarısı bu skorla sona erdi.

79. dakikada BTC Türk Yeni Malatyaspor'da Gökhan Töre eşitliği sağlayan golü kaydeetti. 1-1

İki takım arasında Sivas'ta oynanan turun ilk maçı Demir Grup Sivasspor'un 4-0 üstünlüğüyle tamamlanmıştı.

BTC Türk Yeni Malatyaspor'da Issam Chebake 90+3. dakikada takımını öne geçirdi ama bu gol tura atlamaya yetmedi. 2-1

İLK YARININ ÖNEMLİ ANLARI

GOL: 2. dakikada Mert Hakan sol kanattan ilerlerken ceza sahası dışından kaleyi gördü, top köşeden ağlarla buluştu. 0-1

13. dakikada Fatih’in şutunda direkten dönen topu Volkan ağlara gönderdi ancak öncesinde verilen ofsayt kararı gerekçesiyle gol geçerlilik kazanmadı.

19. dakikada Guilherme rakibini çalımlayarak topu ağlarla buluşturdu ancak öncesinde Erdoğan’a yaptığı faul gerekçesi ile gol geçerlilik kazanmadı.

21. dakikada Guilherme’nin ara pasında topla buluşan Robin Yalçın beklemeden şutunu çekti ancak kaleci Ali Şaşal gole izin vermedi.

38. dakikada ani gelişen Yeni Malatyaspor atağında Bifouma’nın pasıyla topla buluşan Acquah’ın vuruşunda, kaleci Ali Şaşal son anda dokunarak topu kornere çelmeyi başardı.

İKİNCİ YARININ ÖNEMLİ ANLARI

53. dakikada gelişen Yeni Malatyaspor atağında Umut Bulut’un pasında topla buluşan Guilherme, bekletmeden vurduğu top, kale direğinin hemen yanından auta çıktı.

71. dakika da Yeni Malatyaspor’da ceza sahasında topla buluşan Robin’in vuruşunda top kaleci Ali Şaşal’da kaldı.

GOL: 78. dakika da beraberlik golü için bastıran Yeni Malatyaspor’da konuk ekibin defansından seken topu bekletmeden vuran Gökhan, takımına beraberlik getiren golü kaydetti. 1-1

GOL: 90. dakika da ceza sahası dışından Gökhan Töre'nin kullandığı serbest vuruşta defansa çarparak kale önüne düşen topu, Donald ağlara gönderdi. 2-1

Stat: Yeni Malatya

Hakemler: Mustafa Öğretmenoğlu, Mehmet Salih Mazlum, Deniz Caner Özaral

BtcTurk Yeni Malatyaspor: Ufuk, Chebake, Mina, Mustafa, Sakıb, Robin Yalçın, Acquah, Murat, Guilherme, Bifouma, Umut.

Demir Grup Sivasspor: Ali Şaşal, Fatih, Appindangoye, Papp, Erdoğan, Cofie, Mert Hakan, Hakan Arslan, Traore, Yasin, Kone.

Gol: Dk. 2 Mert Hakan (Demir Grup Sivasspor), Dk. 79 Gökhan Töre (BtcTurk Yeni Malatyaspor),

Sarı Kartlar: Dk. 9 Chebake (BtcTurk Yeni Malatyaspor), Dk. 23 Yasin (Demir Grup Sivasspor)

Kaynak: TRT HABER, İHA