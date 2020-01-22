Ziraat Türkiye Kupası Son 16 Turu’nda Kasımpaşa, 3-1 kaybettiği ilk maçın rövanşında sahasında Aytemiz Alanyaspor’u konuk etti. Ev sahibi takım, mücadeleden 3-2'lik galibiyetle ayrılsa da turu geçen taraf Aytemiz Alanyaspor oldu.

Kasımpaşa’ya galibiyeti getiren golleri 27 ve 86. dakikalarda Aytaç Kara ile 36. dakikada İlhan Depe kaydetti.

Konuk ekibin golleri ise 45+5. dakikada Bakasetas ile 90+6. dakikada Djalma Campos’tan geldi.

İLK YARININ ÖNEMLİ ANLARI

8. dakikada Welinton’un savunmadan gönderdiği pasla defansın arkasına sarkan Bakasetas’ın kaleci ile karşı karşıya kaldı. Bu oyuncunun şutunu Fatih kornere çeldi.

17. dakikada Caulker’in uzun pasıyla Fernandes topun sahibi oldu. Sol çaprazdan ceza alanı için giren Fernandes’in şutunda kaleci Fatih gole izin vermedi. Dönen topu Kasımpaşa savunması uzaklaştırdı.

23. dakikada gelişen Kasımpaşa atağında Çağtay ortasını yaptı. Alanya savunmasından seken top Aytaç’ın önünde kaldı. Aytaç’ın gelişine yaptığı vuruşta top auta çıktı. Ancak VAR’dan gelen uyarı sonunda pozisyonu izleyen ve topun Welinton’un eline çarptığını tespit eden hakem Bahattin Şimşek penaltı kararı verdi.

GOL: 27. dakikada topun başına gelen Aytaç Kara takımını öne geçiren golü kaydetti. 1-0

32. dakikada Welinton’un sağ kanattan kestiği ortaya Bakasetas kafa ile vurdu, kaleci Fatih topu kornere çeldi.

GOL: 39. dakikada Alanyaspor’un hatasında topu kapan İlhan Depe, ceza alanı içine girerek Thiam ile yaptığı duvar pası sonucunda dar açıdan vuruşunda meşin yuvarlağı ağlara gönderdi. 2-0

GOL: 45+5. dakikada kazanılan penaltıda topun başına geçen Bakasetas'ın vuruşunda meşin yuvarlak kaleci Fatih'in solundan ağlarla buluştu. 2-1

İKİNCİ YARININ ÖNEMLİ ANLARI

65. dakikada sol kanatta topla buluşan Junior Fernandes ceza sahasına girer girmez çaprazdan çok sert vurdu ancak kaleci Fatih topu kornere gönderdi.

GOL: 86. dakikada sağ kanattan kazanılan serbest vuruşu Hajradinovic kullandı. Bu futbolcunun ortasında Aytaç Kara kafayı vurdu ve topu ağlara gönderdi. 3-1

90+2. dakikada ceza sahası içinde oluşan karambolde topu kapan Cisse, müsait pozisyondaki Bakasetas’ı gördü. Bu futbolcunun yerden vuruşunda kaleci Fatih gole izin vermedi.

GOL: 90+6. dakikada Salih Uçan’ın getirdiği top son olarak sol kanattaki Djalma Campos’ta kaldı. Bu futbolcunun soldan yaptığı ortada direkt kaleye yönelen top filelere gitti. 3-2

Stat: Kasımpaşa Recep Tayyip Erdoğan

Hakemler: Bahattin Şimşek, Samet Çavuş, Abdullah Bora Özkara

Kasımpaşa: Fatih Öztürk, Doğucan Haspolat (Dk. 76 Berk Çetin), Sarlija, Brecka, Çağtay Kurukalıp, Tarkan Serbest, Aytaç Kara, Hajradinovic, İlhan Depe, Ahmet Hakan Demirli (Dk. 55 Koita), Thiam (Dk. 46 Ndongala)

Aytemiz Alanyaspor: Marafona, Onur Bulut, Caulker, Welinton, Nsakala, Ceyhun Gülselam, Siopis, Efecan Karaca (Dk. 46 Djalma Campos), Bakasetas, Junior Fernandes (Dk. 85 Salih Uçan), Bammou (Dk. 72 Cisse)

Goller: Dk. 27 (Penaltıdan) ve 87 Aytaç Kara, Dk. 39 İlhan Depe (Kasımpaşa), Dk. 45+5 Bakasetas (Penaltıdan), Dk. 90+6 Djalma Campos (Aytemiz Alanyaspor)

Sarı kartlar: Dk. 34 Ceyhun Gülselam, Dk. 68 Welinton (Aytemiz Alanyaspor)

Erol Bulut: Oyun ve skor beni çok memnun etmedi

Recep Tayyip Erdoğan Stadı'nda yapılan müsabakanın ardından düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulunan Aytemiz Alanyaspor'un teknik direktörü Erol Bulut, iyi bir takıma karşı mücadele ettiklerini belirtti.

"Oynadığımız oyun ve alınan skor beni çok memnun etmedi. Daha iyi futbol sergilemek isterdik. Bugüne kadar oynadığımız futbol, burada oynadığımız futboldan daha iyiydi. Ancak bunu Kasımpaşa karşısında gösteremedik. Bunun nedeni belki ilk maçın skorunun 3-1 olmasıydı. İyi bir takıma karşı oynadığımızı bazı arkadaşlarımız unuttu. Bugün maçtan sonra anlamışlardır. İyi bir test oldu. Hafta sonu ligde yine Kasımpaşa ile oynayacağız. Daha ciddi bir ilk 11'i sahada beklediğimi söyleyebilirim. Lig maçında daha iyi performansla istediğimiz sonucu alıp Alanya'ya döneriz."

Erkan Çoker: İyi yoldayız

Kasımpaşa Teknik Sorumlusu Erkan Çoker ise karşılaşmanın her iki yarısında da uzatma dakikalarında yedikleri gollerle turu kaybettiklerini aktardı.

Çoker, maçı kazanmalarına rağmen tur atlayamadıkları için üzgün olduklarını dile getirdi.

"Maç öncesi yaptığımız planlarda turu geçeceğimizden emindik. Antrenmanlarda 2 gündür futbolcuların istek ve çoşkusu bize güven verdi. Maçta beklemediğimiz anlarda gol oldu. İlk ve ikinci yarının uzatmalarında yediğimiz gollerle turu kaybettik. Futbolcular, ellerinden gelen mücadeleyi gösterdi. Bu mücadelenin hakkı tur olmalıydı. Futbolcular, bütün planlarımızı harfiyen yerine getirdi. Hepsinin yüreğine sağlık. Aramıza yeni katılan arkadaşlar var. Bize zaman lazım. Hafta sonu daha üstüne koyarak bir takım izleteceğiz. Herkes keyif alacaktır. İyi yoldayız."

Kaynak: AA, İHA