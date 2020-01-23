Ziraat Türkiye Kupası son 16 turu rövanş mücadelesinde Galatasaray, Çaykur Rizespor’u ağırladı. Müsabakayı 2-1 kazanan Galatasaray adını çeyrek finale yazdıran 8. ve son takım oldu.

60. dakikada Adem Büyük'ün kullandığı penaltı atışı ile Galatasaray 1-0 öne geçti. Adem Büyük bu sezonki 3. golünü kaydetti. 1-0

77. dakikada bu sefer Çaykur Rizespor penaltı kazandı. Yeşil mavililerde Oğulcan Çağlayan skoru dengeleyen isim oldu. 1-1

82. dakika Lemina sarı kırmızılıların 2. golünü kaydetti. 2-1

İki takım arasında Rize'de oynanan turun ilk maçı 1-1 sonuçlanmıştı.

[Fotoğraf: İHA]

İLK YARININ ÖNEMLİ ANLARI

13. dakikada hızlı gelişen Galatasaray atağında topla buluşan Jesse Sekidika hızla ilerleyip ceza sahası yayı önünden kaleye şutunu gönderdi ancak topu kaleci Tarık Çetin kornere gönderdi.

21. dakikada sol kanattan gelişen atakta topla ilerleyen Ömer Bayram ceza sahası içine girip sol çaprazdan kaleye şutunu gönderdi top kalenin yanından dışarı çıktı.

26. dakikada sol kanattan gelişen atakta ceza sahası içinde savunmanın uzaklaştırmaya çalıştığı topla buluşan Adem Büyük kafa vuruşunu yaptı kaleci Tarık Çetin topu tokatlayarak tehlikeli bölgesinden uzaklaştırdı.

31. dakikada Ömer Bayram'ın kısa pasıyla topla buluşan Taylan Antalyalı penaltı noktasının hemen önünden kaleye şutunu gönderdi, kaleci Tarık Çetin topu kornere tokatladı.

38. dakikada sağ kanattan gelişen atakta topla ilerleyen Jesse Sekidika ceza sahası içine ortasını yaptı. Savunma oyuncularından seken topla buluşan Ömer Bayram ceza sahası içi sol çaprazdan kaleye şutunu gönderdi ve top kalenin üzerinden dışarı çıktı.

39. dakikada sol kanattan kazanılan köşe vuruşu sonrasında topun başına geçen Yan Sasse ceza sahası içine ortasını yaptı ancak topu savunma oyuncuları tehlikeli bölgesinden uzaklaştırdı.

45+2. dakikada sağ taraftan topla ceza sahası içine giren Adem'in yerden verdiği pasta topla buluşan Taylan'ın vuruşunda meşin yuvarlak üstten dışarı çıktı.

İlk yarıda iki takımda gol atma başarısı gösteremedi. 0-0

[Fotoğraf: AA]

İKİNCİ YARININ ÖNEMLİ ANLARI

RİZESPOR'DAN NET GOL POZİSYONU 51. dakikada Ahmet Çalık'ın hatalı pası sonrasında Samudio, karşı karşıya kaldığı pozisyonda Okan'ı geçti ve vuruşunu yaptı ancak Şener kayarak kaleye doğru giden topu durdurdu ve golü engelledi.

VAR KARARIYLA PENALTI 58. dakikada Ömer Bayram'ın sol kanattan yaptığı orta savunmadan sekti, ardından oluşan karambolde hiçbir Galatasaraylı oyuncu topa dokunamadı ve sarı-kırmızılılar sağ kanattan köşe vuruşu kazandı. Orta esnasında Sasse'nin ceza sahasında topa eliyle dokunduğu VAR aracılığıyla tespit edildi.

GOL: 60. dakikada Adem Büyük penaltı atışı sonrasında topun başına geçti ve topla kaleciyi farklı köşelere gönderdi. 1-0

[Fotoğraf: AA]

65. dakikada Umar'ın ara pasıyla savunma arkasına sarkan Oğulcan Çağlayan'ın karşı karşıya vuruşunda kaleci Okan Kocuk gole izin vermedi.

PENALTI 74. dakikada Rizespor'da Sasse ceza sahasında kaleci Okan'ın müdahalesiyle yerde kaldı. Maçın hakemi beyaz noktayı gösterdi.

GOL - RİZESPOR EŞİTLİĞİ SAĞLADI 77. dakikada topun başına geçen Oğulcan Çağlayan topla kaleciyi farklı köşelere göndererek skoru dengeledi. 1-1

GOL - GALATASARAY TEKRAR ÖNE GEÇTİ 82. dakikada sağ kanattan kazanılan köşe vuruşu sonrasında topun başına geçen Ömer Bayram ceza sahası içine ortasını yaptı. Topa hareketlenen Mario Lemina altıpas içinde kafa vuruşunu yaptı ve topu ağlarla buluştu. 2-1

GOL İPTAL EDİLDİ 90+6. dakikada Çaykur Rizespor kazandığı duran topun ardından golü buldu ancak öncesinde kaleci Okan'a faul yapıldığı gerekçesiyle maçın hakemi golü geçerli saymadı.

Karşılaşmayı 2-1 kazanan Galatasaray çeyrek finale yükseldi.

[Fotoğraf: AA]

Stat: Türk Telekom

Hakemler: Atilla Karaoğlan, Süleyman Özay, Serkan Çimen

Galatasaray: Okan, Şener, Ahmet, Marcao, Linnes, Taylan (Dk. 88 Ryan Donk), Lemina (Dk. 78 Marcelo Saracchi), Sekidika, Belhanda, Ömer Bayram, Adem Büyük (Dk. 78 Radamel Falcao)

Çaykur Rizespor: Tarık, Orhan, Abarhoun, Ivanildo, Burak, Garmash (Dk. 85 Milan Skoda), Oğuz Kağan, Vetrih (Dk. 61 Umar Aminu), Sasse, Samudio (Dk. 86 Andriy Boryachuk), Oğulcan.

Sarı kart: Dk. 48 Adem Büyük, Dk. 49 Marcao, Dk. 71 Ömer Bayram, Dk. 90+6 Saracchi (Galatasaray) Dk. 90+1 Burak Albayrak, Dk. 90+7 Umar Aminu (Çaykur Rizespor)

Gol: Dk. 60 Adem Büyük (penaltı), Dk. 82 Lemina (Galatasaray), 77. Oğulcan Çağlayan (penaltı) (Çaykur Rizespor)

Kaynak: TRT HABER, AA