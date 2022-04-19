Trabzonspor, Yukatel Kayserispor'u Medical Park Stadı'nda ağırladı. Mücadeleyi Atilla Karaoğlan yönetti.

Trabzonspor aradığı golü 87. dakikada Andreas Cornelius'un ayağından buldu. Bordo mavililer ikinci maç için önemli bir avantaj sağladı.

Ligde 73 puanla lider durumda bulunan ve şampiyonluk yolunda büyük avantaj sağlayan Trabzonspor, Ziraat Türkiye Kupası'nda da final hedefi için avantajlı sonuçla sahadan ayrıldı.

En son 1983-84 sezonunda hem lig hem de Türkiye Kupası şampiyonluğunu elde eden Karadeniz ekibi, iki kupayı da kazanarak 37 sezon aradan sonra bu başarıyı tekrarlamayı amaçlıyor.

İkinci kez Türkiye Kupası'nı kazanma parolasıyla yola çıkan Yukatel Kayserispor, zorlu Trabzon deplasmanından avantajlı bir sonuçla dönemedi.

Yarı final yolu

Ziraat Türkiye Kupası'na 5. turda başlayan Trabzonspor, Beypiliç Boluspor, Altaş Denizlispor ve Fraport-TAV Antalyaspor'u eleyerek adını yarı finale yazdırmıştı.

Kupaya 3. tur maçıyla başlayan Yukatel Kayserispor, Hopaspor, Iğdır Futbol Kulübü, 68 Aksaray Belediyespor, Fenerbahçe ve Beşiktaş'ı saf dışı bırakmıştı

Çift maç eleme usulüne göre oynanacak yarı finalde rövanş karşılaşması 10 Mayıs'ta Kayseri'de oynanacak.

Ziraat Türkiye Kupası finali, 26 Mayıs Perşembe günü Atatürk Olimpiyat Stadı'nda oynanacak.

[Fotoğraf: AA]

İLK YARININ ÖNEMLİ ANLARI

10. dakikada Visca'nın ceza alanı içinden sert vuruşunda kaleci Lung, yatarak topu çeldi. Savunma daha sonra tehlikeyi uzaklaştırdı.

15. dakikada Visca'nın sağdan ortasına Kouassi'nin kafa vuruşunda, savunma çizgi önünden topu kornere gönderdi.

22. dakikada Visca'nın pasında ceza alanı içinde topla buluşan Bakasetas'ın yerden şutunda, kaleci Lung meşin yuvarlağı kornere çeldi.

33. dakikada Visca'nın sağdan ortasına ceza alanı içinde iyi yükselen Cornelius'un kafa vuruşunda, top kalele Lung'da kaldı.

Karşılaşmanın ilk yarısı 0-0 tamamlandı.

[Fotoğraf: AA]

İKİNCİ YARININ ÖNEMLİ ANLARI

58. dakikada Emrah Başsan'ın ceza alanı sağ çaprazından şutunda, kaleci Uğurcan Çakır yerden sekerek sağ köşesine gelen topu çelmeyi başardı.

63. dakikada sağdan ceza alanına giren Abdülkadir Ömür'ün şutunda, kaleci Lung topu kontrol etti.

77. dakikada Thiam'ın sağdan ortasında, Uğurcan Çakır'ın müdahale etmeye çalıştığı topu Cardoso kaleye göndermek istedi ancak meşin yuvarlak etkisiz şekilde auta çıktı.

78. dakikada Visca'nın sağdan ortasına Cornelius'un kafa vuruşunda, kaleci Lung yatarak topa sahip oldu.

GOL - 87. dakikada Trabzonspor golü buldu. Nwakaeme'nin soldan ortasında topu göğsüyle kontrol eden Cornelius, meşin yuvarlağı yerden filelere gönderdi: 1-0.

90+4. dakikada İlhan Parlak'ın kullandığı serbest atışta, kaleci Uğurcan Çakır sağ köşesine gelen topu çeldi.

Trabzonspor, karşılaşmadan 1-0 galip ayrıldı.

Stat: Medical Park

Hakemler: Atilla Karaoğlan, Kerem Ersoy, İlker Takpak

Trabzonspor: Uğurcan Çakır, Bruno Peres, Ahmetcan Kaplan (Dk. 66 Dorukhan Toköz), Vitor Hugo, Puchacz, Manolis Siopis (Dk. 84 Koita), Bakasetas (Dk. 71 Marek Hamsik), Abdülkadir Ömür (Dk. 84 Berat Özdemir), Edin Visca, Jean Kouasi (Dk. 66 Anthony Nwakaeme), Andreas Cornelius.

Yukatel Kayserispor: Silviu Lung, Onur Bulut, Majid Hosseini, Mert Çetin, Lionel Carole, Joseph Attamah (Dk. 90+2 İlhan Parlak), Emrah Başsan (Dk. 76 Mustafa Pektemek), Kemen (Dk. 67 İbrahim Akdağ),Gustavo Campanharo, Mario Gavranovic (Dk. 76 Miguel Cardoso), Mame Thiam.

Sarı kartlar: Dk. 62 Kemen, Dk. 69 İbrahim Akdağ, Dk. 83 Mame Thiam, Dk. 90+5 Mustafa Pektemek (Yukatel Kayserispor), Dk. 69 Bakasetas, Dk. 74 Siopis, Dk. 74 Puchacz, Dk. 90+4 Marek Hamsik (Trabzonspor)

Gol: Dk. 87 Andreas Cornelius (Trabzonspor)