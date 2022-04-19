Haber Giriş: 19 Nisan 2022 Salı 15:10Son Güncelleme: Kaynak: AA
Marina Maljkovic Fenerbahçe Safiport’ta
Fenerbahçe Safiport Kadın Basketbol Takımı, başantrenörlük görevi için Sırp antrenör Marina Maljkovic ile anlaştı.
Marina Maljković Fenerbahçe Safiport’ta!— Fenerbahçe Safiport (@fbkadinbasket) April 19, 2022
Ailemize hoş geldin Marina Maljković!
https://t.co/249XuxvLrc pic.twitter.com/ylaAWTNGn5
Etiketler: Fenerbahçe Basketbol
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