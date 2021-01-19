Trabzonspor'a galibiyeti getiren golleri 21. dakikada Nwakaeme, 56. dakikada Flavio, 60. dakikada Djaniny ağlarla buluşturdu.

İttifak Holding Konyaspor'un tek golünü 88. dakikada Shengelia kaydetti.

Bu sonucun ardından puanını 30 yapan Trabzonspor ligde üst üste dördüncü maçını da yenilgisiz tamamlarken ligdeki galibiyet sayısını da sekize çıkarttı.

Üst üste üçüncü kez kaybeden İttifak Holding Konyaspor ise 22 puanda kaldı.

[Fotoğraf: DepoPhotos]

İLK YARININ ÖNEMLİ ANLARI

3. dakikada sol kanattan atak geliştiren İttifak Holding Konyaspor'da Barış Yardımcı'nın ortasına iyi yükselen Cikalleshi'nin kafa vuruşunda, top az farkla auta gitti.

16. dakikada Ekuban’ın ara pasında ceza sahasında topla buluşan Nwakaeme'nin gelişine vurduğu meşin yuvarlak, az farkla direğin sağından dışarıya çıktı.

GOL - 22. dakikada Serkan Asan'ın sağ kanattan ceza sahası içerisine yerden yaptığı ortayı takip eden Nwakaeme, düzgün vuruşla topu ağlarla buluşturdu. 1-0.

26. dakikada orta sahada topla buluşan Abdülkadir Ömür, Ömer Ali Şahiner'in müdahalesi sonrasında yerde kaldı. Kısa süreli tedavinin ardından oyuna devam edemeyeceği anlaşılan ve sedye ile sahadan ayrılan genç futbolcunun yerine Flavio oyuna girdi.

Karşılaşmanın ilk yarısı, Trabzonspor'un 1-0'lık üstünlüğüyle sona erdi

[Fotoğraf: Trabzonspor Kulübü]

İKİNCİ YARININ ÖNEMLİ ANLARI

52. dakikada sol kanattan rakibini geçerek ceza sahası çizgisine gelen Bytyqi'nin ortasına yükselen Kravets'in kafa vuruşunda, top direğin dibinden auta çıktı.

GOL - 56. dakikada sol kanattan gelişen Trabzonspor atağında Abdülkadir çizgiden geriye çevirdi, Nwakaeme ortadaki Flavio'yu gördü. Brezilyalı oyuncu ceza alanına girer girmez vuruşunda Eray'ı mağlup etti. 2-0

GOL - 60. dakikada Djaniny ceza sahasi çizgisi üzerinde Ekuban'la yaptığı ver-kaç sonrası kaleciyle karşı karşıya kaldı, Eray'ın üzerinden topu ağlara göndererek farkı 3'e çıkardı. 3-0

GOL - 88. dakikada Konyaspor atağında Kravets'in çevirdiği topla ceza alanında buluşan Shengelia vuruşunda farkı 2'ye indirdi. 3-1

76. dakikada Nwakaeme'nin ceza sahası içerisine attığı pasla buluşan Ekuban'ın sert vuruşunda, kaleci Eray Birniçan topu çeldi.

Karşılaşmayı Trabzonspor 3-1 kazandı.

[Fotoğraf: Trabzonspor Kulübü]

Stat: Medical Park

Hakemler: Abdulkadir Bitigen, Serkan Ok, Mustafa Sarvanlar

Trabzonspor: Uğurcan Çakır, Serkan Asan, Hugo, Edgar, Marlon, Baker (Dk. 81 Kamil Ahmet Çörekçi), Abdulkadir Parmak (Dk. 74 Berat Özdemir), Abdülkadir Ömür (Dk. 27 Flavio), Ekuban(Dk. 81 Yusuf Sarı), Nwakaeme, Djaniny (Dk. 74 Afobe)

İttifak Holding Konyaspor: Eray Birniçan, Skubic, Ahmet Yılmaz Çalık (Dk. 65 Musa Çağıran), Abdülkerim Bardakçı, Barış Yardımcı, Jevtovic, Diomande (Dk. 46 Zymer Bytyqi), Ömer Ali Şahiner (Dk. 86 Levan Shengelia), Hadziahmetovic (Dk. 85 Oğuz Kağan Güçtekin), Cikalleshi (Dk. 65 Erdon Daci), Kravets.

Goller: Dk. 21 Nwakaeme, Dk. 56 Flavio, Dk. 60 Djaniny (Trabzonspor), Dk. 88 Shengelia (İttifak Holding Konyaspor),

Sarı kartlar: Dk. 24 Ömer Ali Şahiner, Dk. 35 Cikalleshi, Dk. 45 Diomande, Dk. 55 Ahmet Çalık, Dk. 90 Musa Çağıran (İttifak Holding Konyaspor), Dk. 69 Nwakaeme, Dk.81 Baker, Dk. 89 Kamil Ahmet Çörekçi (Trabzonspor)