Trabzonspor’da, Süper Lig'in 20. haftasında oynanan Konyaspor maçının 26. dakikasında orta sahada Ömer Ali Şahiner’in sağ ayağına müdahalesi sonrası yerde kalan Abdülkadir Ömür oyuna devam edemedi.

Sedye ile saha kenarına gelen Abdülkadir'e soyunma odasında ilk tedavisi yapıldıktan sonra hastaneye kaldırıldığı ve burada röntgen çekildi.

Oyuncunun sağ ayak bileğinde kırık tespit edildi. Yıldız oyunc en az 3-4 ay süreyle sahalardan uzak kalacak.

Sezonu kapattığı kaydedilen oyuncunun ameliyat edilip edilmeyeceğine daha sonra karar verilecek.

Trabzonspor'da Abdülkadir Ömür açıklaması

Kulüp doktoru Hakan Çelik, Abdülkadir Ömür’ün sağlık durumuyla ilgili açıklamalarda bulundu.

"Oyuncumız Abdülkadir Ömür’ün Konyaspor maçında aldığı darbe sonucu sağ ayak bileğinde lateral malleolde kırık oluşmuştur. Futbolcumuzun tedavisi planlanmaktadır."

"Durum sıkıntılı gerçekten çok üzgünüz"

Trabzonspor Başkanı Ahmet Ağaoğlu, Konyaspor maçının ardından yaptığı açıklamada sakatlanarak oyundan çıkan Abdülkadir Ömür'ün, ayağında kırık tespit edildiğini söyledi.

"Film çekildikten sonra haber ulaştı, maalesef kırık var ve üzücü. Abdülkadir'in de şanssızlığı. Geçen sene biliyorsunuz menisküs ameliyatı ve 5-6 ay sahalardan uzak kaldı. Şimdi de pek iç açıcı gözükmüyor, sıkıntılı yani. Gerçekten çok üzgünüz."