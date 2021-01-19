Haber Giriş: 19 Ocak 2021 Salı 20:22Son Güncelleme: Kaynak: TRT SPOR
Lionel Messi'nin cezası belli oldu
İspanya Süper Kupa finalinde kırmızı kart gören Barcelona'nın Arjantinli yıldızı Lionel Messi'nin cezası belli oldu.
Messi, Atletic Bilbao ile oynanan Süper Kupa finalinde kariyerinin ilk kırmızı kartını görmüştü.
İspanya Futbol Federasyonu, 33 yaşındaki futbolcuya 2 maç ceza verildiğini açıkladı.
Yıldız oyuncu, Barcelona'nın Copa Del Rey'de oynayacağı Cornella ve La Liga'da karşılaşacakları Elche maçlarında forma giyemeyecek.
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