Abdullah Avcı, sakatlığı bulunan Hosseini'nin yerine Konyaspor maçında ilk 11'de Vitor Hugo'ya görev verdi.

Göztepe ile transfer görüşmesi yapan Diabate, kadro dışı bırakılan Plaza, sakatlığı bulunan Hosseini ile Pereira kadroya dahil edemedi.

Trabzonspor’da, Süper Lig’in 16.'ncı haftasında oynanan Galatasaray maçında sakatlanan ve Fraport TAV Antalyaspor karşılaşmasında kadroda yer almasına rağmen forma şansı bulamayan Vitor Hugo, ilk 11'de oynadı.

Bakan Kasapoğlu da maçı izledi

Trabzon'da gün içerisinde bir dizi program ve açılışa katılan Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Medical Park Stadı'nda oynanan Trabzonspor-İttifak Holding Konyaspor karşılaşmasını tribünden takip etti.

Berat Özdemir kadroda

Bordo-mavili takımda ara transfer döneminde transfer edilen Berat Özdemir, İttifak Holding Konyaspor maçının kadrosunda yer aldı.

Teknik direktör Abdullah Avcı’nın, Fraport TAV Antalyaspor maçında antrenman eksiği nedeniyle kadroya dahil etmediği genç futbolcu, İttifak Holding Konyaspor mücadelesinin 21 kişilik kadrosuna alındı.

Pereira kadroya dahil edilmedi

Abdullah Avcı tarafından Fraport TAV Antalyaspor maçında sonradan oyuna dahil edilen Joao Pereira, İttifak Holding Konyaspor maçı kadrosunda yer almadı.

Tecrübeli futbolcunun maçı tribünden takip ettiği görüldü.

Hosseini'nin MR'ı çekilecek

İttifak Holding Konyaspor maçı öncesindeki antrenmanda kasığında ağrı hisseden savunma oyuncusu Hosseini'ye, MR çekilmesine karar verildi.

Daha öncede yaşadığı sakatlık nedeniyle uzun süre takımdan ayrı kalan İranlı stoperin son durumu yapılacak tetkiklerin ardından netlik kazanacak.

Sehic maç öncesinde sakatlandı

İttifak Holding Konyaspor kalecisi İbrahim Sehic, maç öncesinde yaptığı ısınma hareketleri sırasında yaşadığı sakatlık nedeniyle son anda kadrodan çıkarıldı.

Sehic'in yerine kalede Eray Birniçan görev aldı.