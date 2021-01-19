Benfica Kulübünden yapılan yazılı açıklamaya göre, 16 Ocak Cumartesi günü yapılan Covid-19 testlerinin neticesinde futbolculardan ve teknik kadrodan toplam 17 kişinin testi pozitif çıktı.

"Müsabakalara çıkıp çıkmayacağına karar vermesini talep ediyoruz"

Benfica, takımın mevcut durumda maçlara çıkıp çıkmamasına karar vermesi için Sağlık Genel Müdürlüğü'ne çağrı yaptı.

"Bu veriler göz önüne alındığında, salgından etkilenen futbolcuların genel sağlık ve fiziksel bütünlüğünü savunmak için Benfica Kulübü olarak Sağlık Genel Müdürlüğü'nden müdahale etmesini ve takımın önümüzdeki 14 gün içinde müsabakalara çıkıp çıkmayacağına karar vermesini talep ediyoruz."

Portekiz liginde geride kalan 14 haftada 32 puanla 3. sırada yer alan Benfica'nın yarın Lig Kupası yarı finalinde Braga ile maçı bulunuyor.

Covid-19'da son bir haftadır yeni vaka ve can kayıplarında art arda en yüksek sayıların açıklandığı Portekiz'de hükümet, salgına karşı yeni önlemler açıklamıştı.