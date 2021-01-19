Haber Giriş: 19 Ocak 2021 Salı 18:50Son Güncelleme: Kaynak: AA
Mbaye Diagne PFDK'ya sevk edildi
Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Hukuk Müşavirliği, Galatasaraylı futbolcu Mbaye Diagne'yi Profesyonel Futbol Disiplin Kuruluna (PFDK) sevk etti.
TFF'den yapılan açıklamaya göre, Süper Lig'in 19. haftasında Beşiktaş ile oynanan mücadelede Diagne'nin kural dışı hareket gerekçesiyle tedbirli olarak PFDK'ya gönderildi.
Etiketler: Galatasaray
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