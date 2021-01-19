Haber Giriş: 19 Ocak 2021 Salı 18:34Son Güncelleme: Kaynak: TRT HABER / AA
Omar Elabdellaoui taburcu edildi
Yılbaşı gecesi yaşadığı havai fişek kazası nedeniyle hastanede tedavi altında bulunan Galatasaray'ın Norveçli futbolcusu Omar Elabdellaoui, taburcu edildi.
Sarı-kırmızılı kulüp açıklamayı sosyal medya hesabından yaptı.
"Yılbaşı gecesi talihsiz bir kaza geçiren oyuncumuz Omar Elabdellaoui bugün sponsor hastanemiz Liv Hospital'dan taburcu edilmiştir. Oyuncumuzun tedavisi evinde sürecektir."
Yılbaşı gecesi talihsiz bir kaza geçiren oyuncumuz Omar Elabdellaoui bugün sponsor hastanemiz Liv Hospital’dan taburcu olmuştur. Oyuncumuzun tedavisi evinde sürecektir. pic.twitter.com/oCcLjX0vGR— Galatasaray Spor Kulübü (@GalatasaraySK) January 19, 2021
Etiketler: Galatasaray
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