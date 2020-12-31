Galatasaray’ın sağ beki Omar Elabdellaoui, ailesiyle birlikte İstanbul Büyükçekmece’deki evininin bahçesinde yeni yıl kutlaması yapıyordu.

Kutlama esnasında havai fişek yaktı. Ancak yanan fişek, ünlü futbolcunun yüzünde patladı.

Hastaneye kaldırıldı

Yaralanan ünlü futbolcu hemen Büyükçekmece'de bir hastaneye kaldırıldı.

Burada yapılan ilk müdahalenin ardından Bahçelievler'deki bir hastaneye sevk edildi.

29 yaşındaki futbolcunun yüzünde ve gözünde ciddi yaralanmalar olduğu öğrenildi.

Norveçli oyuncunun görme kaybı yaşayabileceği belirtildi, Galatasaraylı yöneticiler de hastaneye giderek Omar'ın durumu hakkında bilgi aldı.

Futbolcunun yanında olan eşi ve çocuğu ise, olayı yara almadan atlattı.

Havai fişek patlamasıyla ilgili soruşturma başlatıldı.