Haber Giriş: 31 Aralık 2020 Perşembe 17:41Son Güncelleme: Kaynak: AA
PFDK'dan Rizesporlu Yasin Pehlivan'a 2 maç ceza
[Fotoğraf: DepoPhotos]
Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu (PFDK), Çaykur Rizesporlu futbolcu Yasin Pehlivan'a 2 maç men cezası verdi.
TFF'den yapılan açıklamaya göre, Süper Lig'de İttifak Holding Konyaspor ile oynanan maçta rakip futbolcuya yönelik ciddi faulü nedeniyle Yasin Pehlivan'a 2 maç men cezası verildi.
Kurul, Yeni Malatyaspor'a 24 bin, Büyükşehir Belediye Erzurumspor'a 9 bin, İttifak Holding Konyaspor idarecisi Bünyamin Sarıtaş'a da 4 bin 500 lira para cezası uyguladı.
Etiketler: Çaykur Rizespor
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