Haber Giriş: 19 Ocak 2021 Salı 17:40Son Güncelleme: Kaynak: İHA
Erik Sabo Rizespor'da
Çaykur Rizespor Fatih Karagümrük’te forma giyen Erik Sabo ile 1,5 yıllık anlaşma imzaladı.
Geçtiğimiz sezon 33 maçta 9 gol, bu sezon ise 12 maçta 5 gol atan Slovakya A milli orta saha oyuncusu Erik Sabo kendisini 1,5 sezon Yeşil-Mavili renklerine bağlayan sözleşmeyi imzaladı.
Sebo Çaykur Rizespor’da 52 numaralı formayı giyecek.
Erik Sabo kendisini 1,5 sezon Yeşil-Mavili renklerimize bağlayan sözleşmeyi imzaladı.— Çaykur Rizespor (@CRizesporAS) January 19, 2021
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Etiketler: Çaykur Rizespor Transfer Haberleri
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