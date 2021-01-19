Geçtiğimiz sezon 33 maçta 9 gol, bu sezon ise 12 maçta 5 gol atan Slovakya A milli orta saha oyuncusu Erik Sabo kendisini 1,5 sezon Yeşil-Mavili renklerine bağlayan sözleşmeyi imzaladı.

Sebo Çaykur Rizespor’da 52 numaralı formayı giyecek.