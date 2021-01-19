Cengiz Aydoğan Spor Tesisleri'nde gerçekleşen imza töreninde konuşan kulüp başkanı Hasan Çavuşoğlu, futbolcunun, sağ, sol kanat ve forvet arkasında forma giydiğini belirtti.

Damian Kadzior ise Alanya'da olmaktan dolayı çok mutlu olduğunu söyledi.

"Sahada Alanyaspor'un başarısı için verebileceğim çok enerjim var. Takımımızın başarısı için elimden geleni yapacağıma söz veriyorum. Taraftarlarımıza da selamlarımı iletiyorum. Bana güvenenleri mahcup etmeyeceğim."

Açıklamaların ardından Damian Kadzior, kendisini sezon sonuna kadar turuncu-yeşilli renklere bağlayan sözleşmeyi imzaladı.

Hasan Ayaroğlu'nun sözleşmesi feshedildi

Aytemiz Alanyaspor'un oyuncularından Hasan Ayaroğlu'nun sözleşmesi karşılıklı olarak feshedildi.

Eskişehirspor'dan 2018'de Alanyaspor'a gelen 25 yaşındaki kanat oyuncusu, 2019-2020 sezonunda Büyükşehir Belediye Erzurumspor'a kiralanmıştı.

Futbolcumuz Hasan Ayaroğlu'nun sözleşmesi karşılıklı olarak feshedilmiştir. Hasan Ayaroğlu'na vermiş olduğu emekler için teşekkür ediyor, bundan sonraki kariyerinde başarılar diliyoruz. pic.twitter.com/IRnTtOnlIQ — Aytemiz Alanyaspor (@Alanyaspor) January 19, 2021



