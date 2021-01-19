Haber Giriş: 19 Ocak 2021 Salı 16:50Son Güncelleme: Kaynak: AA
Fenerbahçe'den Fatih Karagümrük'e transfer
Fatih Karagümrük, Fenerbahçe'nin 18 yaşındaki oyuncusu Serhat Ahmetoğlu'nu kadrosuna kattı.
Kırmızı-siyahlı kulübün sosyal medya hesabından yapılan açıklamaya göre, 2002 doğumlu Fenerbahçe altyapısında yetişen Serhat Ahmetoğlu’nu kadrosuna kattı.
Karagümrük Sportif Direktörü Murat Akın Serhat'a imza attırarak oyucuya başarı diledi.
Artık Süper Lig’de Karagümrük forması giyecek olan Serhat Ahmetoğlu’na başarılar dileriz!— Fatih Karagümrük SK (@karagumruk_sk) January 19, 2021
#EfsaneyeTanıkOl#KaragümrükGeldi
Etiketler: Transfer Haberleri Fenerbahçe Fatih Karagümrük
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