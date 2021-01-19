Beşiktaş’ta yüzler gülüyor. Sergen Yalçın, Galatasaray karşısında ortaya konulan mücadeleden memnun..

Derbi galibiyetinin ardından ara vermeden hazırlıklarına devam eden Beşiktaş, puan kaybı yaşamadan liderliğini sürdürmeyi amaçlıyor.

Sergen Yalçın, oyuncularından derbiyi unutup Fatih Karagümrük karşılaşmasına odaklanmalarını istedi.

Diğer yandan Beşiktaş'ta, takıma yapılacak takviyeler merakla bekleniyor. Siyah beyazlı yönetim, transferin önündeki engel olan limit sorununu çözmeye çalışıyor.

Kadro dışında kalan oyuncularına da yüksek maaş ödeyen Beşiktaş, bu isimleri gönderebilirse transfer için bütçe oluşacak.

Lens, Douglas ve Isimat-Mirin ile yollar ayrılacak

Lens, Isimat-Mirin ve Douglas ile görüşen yönetim, bu oyuncuları ayrılmaya ikna etmeye uğraşıyor.

Lens’i hem ülkesinden hem de Birleşik Arap Emirlikleri’nden isteyen takımlar var ancak Hollandalı oyuncu henüz bir kulüple anlaşma sağlayamadı.

Douglas ve Isimat-Mirin’in, Türkiye’den ve kendi ülkelerinden talipleri olsa da, bu oyuncular kontratlarındaki ücretin tamamını almadan ayrılmak istemiyor.

Ligin ikinci yarısı için yabancı sayısının yükselmesiyle Tyler Boyd’un takıma dönmesi bekleniyor. Ajdın Hasin’in kiraya verilmesi ile ilgili son karar ise teknik direktör Sergen Yalçın'dan gelecek.