Süper Lig'de averajla liderlik koltuğunda oturan Beşiktaş'ta yüzler gülüyor. Özellikle Ersin Destanoğlu ve Rıdvan Yılmaz'ın başarılı oyunu, teknik heyetin ve camianın beğenisini kazandı.

Teknik direktör Sergen Yalçın, altyapıdan yetişen iki futbolcuya da göreve geldiği andan itibaren forma verdi.

Ersin Destanoğlu formuyla dikkat çekiyor

Oynadığı son 7 maçın 6’sında kalesini gole kapatan Ersin Destanoğlu, yükselen formuyla dikkat çekiyor. Bu sezon Süper Lig’de oynadığı 14 maçta 7 kez kalesini gole kapatan 20 yaşındaki file bekçisi, takım arkadaşlarına güven veriyor.

Galatasaray derbisinde kalesine gelen 2 şutu kurtaran Ersin, Avrupa kulüplerinin de ilgisini çekmeye başladı.

Rıdvan Yılmaz alkış topluyor

Sergen Yalçın’ın sol bekte şans verdiği Rıdvan Yılmaz, kariyerinin ilk Süper Lig asistini Galatasaray karşılaşmasında yaptı.

Josef’in attığı golün ortasını yapan 19 yaşındaki futbolcu, defanstaki başarısıyla da alkışı aldı.

Beşiktaş bu sezon Rıdvan'ın forma giydiği 10 lig maçında 2 kez puan kaybetti. Genç oyuncuya Almanya, İngiltere ve İspanya’dan bazı kulüplerin yakın ilgisi var.