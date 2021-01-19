Süper Lig'de hafta sonu mesaisinde deplasmanda İttifak Konyaspor'u 3-2 yenen Göztepe evinde Gençlerbirliği'ni farklı mağlup ederek 2'de 2 yaptı.

Sarı-kırmızılılarda gol perdesini 25. dakikada yeni transfer Zulj açtı. Göz-Göz 45. dakikada Nidaye, 45+1 ve 71. dakikalarda Halil Akbunar'ın golleriyle maçı kazandı.

Ligde üst üste ikinci kez kazanan sarı-kırmızılı ekip, 25 puana yükselerek alt sıralardan uzaklaştı.

Galibiyet hasreti 3 maça çıkan Gençlerbirliği ise 19 puanda kalarak düşme hattından kurtulamadı.

Öte yandan Göztepe'nin prensip anlaşmasına vardığı teknik direktör Ünal Karaman da müsabakayı locadan takip etti.

[Fotoğraf: DHA]

İLK YARININ ÖNEMLİ ANLARI

Karşılaşmanın 9. dakikada sol kanattan Berkan'ın yaptığı ortada ceza sahası içinde Soner'in vuruşunda meşin yuvarlak direğin yanından dışarı çıktı.

13. dakikada sol kanattan yapılan ortada İlker Karakaş'ın şutunda top yandan auta gitti.

18. dakikada hızlı gelişen Göztepe atağında ceza alanı içindeki Cherif Ndiaye'nin aktardığı topla buluşan Halil'in şutunda meşin yuvarlak kalecide kaldı.

GOL - 25. dakikada Göztepe öne geçti. Sağ kanattan Berkan'ın kullandığı köşe atışında ön direkte Zulj kafa vuruşuyla topu filelere gönderdi. 1-0.

[Fotoğraf: AA]

36. dakikada sağ çapraz pozisyondaki Halil Akbunar'ın şutunda kaleci Nordfeldt meşin yuvarlağı kornere uzaklaştırdı.

GOL - 45. dakikada Göztepe skoru 2-0'a getirdi. Sol kanattan Halil'in ortasında ceza alanı içindeki Cherif Ndiaye yaptığı vuruşla topu ağlarla buluşturdu. 2-0.

GOL - 45+2. dakikada Göztepe farkı 3'e çıkardı. Piris da Motta'nın verdiği geri pasta araya giren Halil Akbunar, ceza sahasına girdikten sonra kaleciyi de çalımlayıp topu filelere gönderdi. 3-0.

Göztepe, ilk 45 dakikalık bölümü 3-0 galip tamamladı.

[Fotoğraf: AA]

İKİNCİ YARININ ÖNEMLİ ANLARI

53. dakikada hızlı gelişen Göztepe atağında Cherif Ndiaye'nin sağ kanattan yaptığı ortada müsait durumdaki Tripic'in yaptığı kötü vuruşta, meşin yuvarlak üstten auta gitti.

66. dakikada Halil'in sol kanattan ceza alanına girdikten sonra aktardığı topla buluşan Cherif Ndiaye'nin kafa vuruşunda, meşin yuvarlak auta çıktı.

GOL - 71. dakikada Göztepe farkı 4'e çıkardı. Kubilay'ın verdiği pasla topla buluşan Halil, ceza alanına girdikten sonra savunma oyuncularına rağmen yaptığı vuruşla topu filelere gönderdi. 4-0.

Karşılaşma Göztepe'nin 4-0 üstünlüğüyle sona erdi.

Stat: Gürsel Aksel

Hakemler: Burak Şeker, Mehmet Can Hanoğlu, Murat Engin Gözütok

Göztepe: İrfan Can Eğribayat, Murat Paluli, Mihojevic, Titi, Berkan Emir, Halil Akbunar (Dk. 82 Batuhan Kırdaroğlu), Nwobodo, Soner Aydoğdu (Dk. 69 Beykan Şimşek), Tripic (Dk. 60 Stefano Napoleoni), Zulj (Dk. 60 Kubilay Sönmez), Cherif Ndiaye (Dk. 69 Brown Ideye)

Gençlerbirliği: Nordfeldt, Johansson (Dk. 46 Ömürcan Artan ), Toure, Diego (Dk. 46 Mustafa Çeçenoğlu), Piris da Motta, Halil İbrahim Pehlivan, Murat Yıldırım (Dk. 76 Mustafa Seyhan), Soner Dikmen, Polomat, Sami Gökhan Altıparmak (Dk. 46 Rahmetullah Berişbek), İlker Karakaş (Dk. 46 Metehan Mert).

Goller: Dk. 25 Zulj, Dk. 45 Cherif Ndiaye, Dk. 45+2 ve 71 Halil Akbunar (Göztepe)

Sarı kartlar: Dk. 14 Titi (Göztepe), Dk. 21 Murat Yıldırım, Dk. 22 Piris da Motta (Gençlerbirliği)

Göztepe Antrenörü Yasin Güleryüz: Emin adımlarla önümüze bakacağız

Göztepe'nin antrenörü Yasin Güleryüz, maçtan sonra katıldığı basın toplantısında, karşılaşmaya çok tempolu başladıklarını ilk 20 dakika iki net fırsat kaçırdıklarını kaydetti.

Güleryüz, golleri bulduktan sonra rahatladıklarını ve oyunsal formatta kendi istediklerini sahaya yansıttıklarını belirtti.

"İkide iki yaptık mutluyuz, huzurluyuz, gururluyuz çünkü Göztepeliyiz. İkinci 45 dakikada diğer maçı düşünmeye başladık. Oynatmadığımız oyunculara şans verdik. Gençlerbirliği'ne teşekkür ederim. Centilmence bir oyun oldu. Çok farklı kazandık, emin adımlarla önümüze bakacağız. Zorlu Beşiktaş maçımız var, Göztepe taraftarına yakışan coşkulu oyunumuzu gösterip, Göztepe'nin büyüklüğünü bir kez daha göstereceğiz."

Mustafa Kaplan: Kaybettik, üzgünüz, böyle olmasını istemezdik

Gürsel Aksel Stadı'ndaki müsabakanın ardından basın toplantısında açıklamalarda bulunan Gençlerbirliği'nin teknik direktörü Mustafa Kaplan, Göztepe'yi kutladı.

Kaplan, yaptıkları değişiklerle bir şeyler yapmaya çalıştıklarını belirtti.

"Kaybettik, üzgünüz, böyle olmasını istemezdik. Buraya gelirken 3 cezalımız ve sakatımız vardı. Genç oyuncularımızla ve sonra yaptığımız hamlelerle bir şeyler yapmak istedik. Devreye 1-0 geride girecekken bireysel hatalarla 2. ve 3. golü yedik. Bundan sonra maçı çevirmek zor hale geldi. Kazanan takımı kutluyorum. Gençlerbirliği olarak da sonraki maçlarımıza bakacağız, ona göre bazı şeyleri de değiştirerek Trabzonspor maçına hazırlanacağız, şartlar bizi nereye götürecek, ona göre bir değerlendirme yapacağız."