Real Madrid, Roma ve Villarreal gibi bir çok Avrupa devinde forma giyen Demir Grup Sivasspor'un eski futbolcusu Cicinho, yiğidoları unutmadı.

Brezilyalı milli futbolcu Alexandre Pato'ya sosyal medyadan mesaj gönderen Cicinho, tecrübeli golcünün Sivas'ta çok başarılı olabileceğini vurguladı.

Kariyerinde Milan, Real Madrid, Chelsea gibi takımlarda forma giyen 31 yaşındaki Pato, geçtiğimiz sezon Sao Paulo ile 13 maçta 5 gol 1 asiste imza attı.