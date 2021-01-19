Haber Giriş: 19 Ocak 2021 Salı 15:43Son Güncelleme: Kaynak: AA
Cicinho Sivasspor'u Pato'ya önerdi
Demir Grup Sivasspor'un Brezilyalı eski futbolcusu Cicinho'dan Pato'ya çağrı geldi. Pato'ya Sivasspor'da çok başarılı olacaksın vurgusu yapan Cicinho, Türkiye ve Sivas için de övgü dolu sözler kullandı
Real Madrid, Roma ve Villarreal gibi bir çok Avrupa devinde forma giyen Demir Grup Sivasspor'un eski futbolcusu Cicinho, yiğidoları unutmadı.
Brezilyalı milli futbolcu Alexandre Pato'ya sosyal medyadan mesaj gönderen Cicinho, tecrübeli golcünün Sivas'ta çok başarılı olabileceğini vurguladı.
Kariyerinde Milan, Real Madrid, Chelsea gibi takımlarda forma giyen 31 yaşındaki Pato, geçtiğimiz sezon Sao Paulo ile 13 maçta 5 gol 1 asiste imza attı.
Etiketler: Sivasspor Transfer Haberleri
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