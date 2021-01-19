Haber Giriş: 19 Ocak 2021 Salı 15:17Son Güncelleme: Kaynak: AA
Denizlispor'dan orta sahaya takviye
Yukatel Denizlispor, 29 yaşındaki Iraklı orta saha oyuncusu Ahmed Yasin ile sözleşme imzaladı.
Yeşil-siyahlı kulüpten yapılan açıklamaya göre, son olarak İsveç ligi ekiplerinden BK Hacken forması giyen Ahmed Yasin için Haluk Ulusoy Tesisleri'nde imza töreni düzenlendi.
Oyuncu, 1 yılı opsiyonlu olmak üzere 1,5 yıllık anlaşmaya imza attı.
Kariyerinde 272 maça çıkan Yasin, 38 gol attı, Irak Milli Takımı'nda da 64 kez forma giydi ve 6 kez fileleri havalandırdı.
Kulübümüz, son olarak BK Hacken forması giyen 29 yaşındaki orta saha oyuncusu Ahmed Yasin ile 1 yılı opsiyonlu olmak üzere 1.5 yıllık anlaşma sağlamıştır.— Denizlispor Kulübü (@Denizlispor) January 19, 2021
Irak Milli Takımı'nda da görev alan Ahmed Yasin'e hoşgeldin diyor, yeşil-siyah formamız altında başarılar diliyoruz.pic.twitter.com/tJQBWXI6Ox
Etiketler: Denizlispor
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