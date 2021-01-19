Yeşil-siyahlı kulüpten yapılan açıklamaya göre, son olarak İsveç ligi ekiplerinden BK Hacken forması giyen Ahmed Yasin için Haluk Ulusoy Tesisleri'nde imza töreni düzenlendi.

Oyuncu, 1 yılı opsiyonlu olmak üzere 1,5 yıllık anlaşmaya imza attı.

Kariyerinde 272 maça çıkan Yasin, 38 gol attı, Irak Milli Takımı'nda da 64 kez forma giydi ve 6 kez fileleri havalandırdı.