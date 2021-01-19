Haber Giriş: 19 Ocak 2021 Salı 14:49Son Güncelleme: Kaynak: AA
İtalya Süper Kupa final maçı TRT'de
İtalyan ekipleri Juventus ve Napoli, Süper Kupa finalinde 20 Ocak Çarşamba günü karşı karşıya gelecek. TSİ 23.00'te başlayacak ve TRT Spor'da yayınlanacak.
Serie A'nın son şampiyonu Juventus ile İtalya Kupası şampiyonu Napoli'nin Mapei Stadı'nda karşılaşacak.
İki takım geçen sezon İtalya Kupası finalinde kozlarını paylaşırken, Napoli rakibine penaltı atışlarında 4-2 üstünlük sağlayarak şampiyon olmuştu.
İtalya Kupası'nda son 16 turu heyecanı devam ediyor. Dev maçlar Türkiye'nin spor kanalından ekranlara taşınıyor...— TRT Spor (@trtspor) January 19, 2021
Başkent ekibi Roma, Spezia ile karşı karşıya gelecek.
Bugün
23.15
@trtspor pic.twitter.com/Uj6DKdVpu8
İtalya Süper Kupası'nı Juventus 8 kez müzesine götürdü. Napoli ise 1990 ve 2014 yıllarında kupanın sahibi oldu.
Final mücadelesi, TSİ 23.00'te başlayacak ve TRT Spor'dan naklen yayınlanacak.
Son Haberler
- 15:24
- 15:18
- 15:25
- 15:10
- 15:35
Sıradaki Haber
Gaziantep FK'dan 'karlı antrenman'
Yükleniyor lütfen bekleyiniz