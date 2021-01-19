Serie A'nın son şampiyonu Juventus ile İtalya Kupası şampiyonu Napoli'nin Mapei Stadı'nda karşılaşacak.

İki takım geçen sezon İtalya Kupası finalinde kozlarını paylaşırken, Napoli rakibine penaltı atışlarında 4-2 üstünlük sağlayarak şampiyon olmuştu.

İtalya Kupası'nda son 16 turu heyecanı devam ediyor. Dev maçlar Türkiye'nin spor kanalından ekranlara taşınıyor...



Başkent ekibi Roma, Spezia ile karşı karşıya gelecek.



Bugün

23.15

@trtspor pic.twitter.com/Uj6DKdVpu8 — TRT Spor (@trtspor) January 19, 2021

İtalya Süper Kupası'nı Juventus 8 kez müzesine götürdü. Napoli ise 1990 ve 2014 yıllarında kupanın sahibi oldu.

Final mücadelesi, TSİ 23.00'te başlayacak ve TRT Spor'dan naklen yayınlanacak.