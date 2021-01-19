Haber Giriş: 19 Ocak 2021 Salı 14:37Son Güncelleme: Kaynak: AA
Beşiktaş'ın da görüştüğü Mandzukic Milan'a imza attı
İtalya Birinci Futbol Ligi (Serie A) takımlarından Milan, Hırvat golcü Mario Mandzukic'i sezon sonuna kadar kadrosuna kattı.
Kırmızı-siyahlı takımdan yapılan açıklamaya göre, 34 yaşındaki golcüyle sezon sonuna kadar sözleşme yapıldı. Sözleşmede ayrıca 1 yıllık uzatma opsiyonu da bulunuyor.
Hırvat golcü, kırmızı-siyahlı takımda 9 numaralı formayı giyecek.
We have a new number— AC Milan (@acmilan) January 19, 2021
Welcome, @MarioMandzukic9 #ReadyToUnleash #SempreMilan pic.twitter.com/uFKeUo8FEd
Kariyerinde Bayern Münih, Atletico Madrid ve Juventus gibi Avrupa’nın önde gelen takımlarda forma giyen Mandzukic, 2020'nin başında Katar'ın El-Duhail takımına transfer olmuş yarım sezon burada kalmıştı.
Bir süredir herhangi bir kulüpte top koşturmayan Mandzukic'in adı, kış transfer döneminin başında Beşiktaş ile de anılmıştı.
Etiketler: Transfer Haberleri
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