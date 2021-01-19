Kırmızı-siyahlı takımdan yapılan açıklamaya göre, 34 yaşındaki golcüyle sezon sonuna kadar sözleşme yapıldı. Sözleşmede ayrıca 1 yıllık uzatma opsiyonu da bulunuyor.

Hırvat golcü, kırmızı-siyahlı takımda 9 numaralı formayı giyecek.

Kariyerinde Bayern Münih, Atletico Madrid ve Juventus gibi Avrupa’nın önde gelen takımlarda forma giyen Mandzukic, 2020'nin başında Katar'ın El-Duhail takımına transfer olmuş yarım sezon burada kalmıştı.

Bir süredir herhangi bir kulüpte top koşturmayan Mandzukic'in adı, kış transfer döneminin başında Beşiktaş ile de anılmıştı.