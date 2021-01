Kırmızı-siyahlı takımdan yapılan açıklamaya göre, 34 yaşındaki golcüyle sezon sonuna kadar sözleşme yapıldı. Sözleşmede ayrıca 1 yıllık uzatma opsiyonu da bulunuyor.

Hırvat golcü, kırmızı-siyahlı takımda 9 numaralı formayı giyecek.

We have a new number

Welcome, @MarioMandzukic9 #ReadyToUnleash #SempreMilan pic.twitter.com/uFKeUo8FEd