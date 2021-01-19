Trabzonspor formasını 122 kez giyen 36 yaşındaki futbolcu, Trabzonspor yönetimiyle yapacağı son görüşmeden sonra bordo mavili kulüpten ayrılacak.

Ocak 2017'de kadroya katılan ve 3 kez gol sevinci yaşayan 19 da asist yapan Pereira, Sporting CP'den 300 bin Euro'ya transfer olduğu bordo mavili forma atından kaptanlık da yaparken toplamda da 122 maça çıktı.