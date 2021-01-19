Türkiye rekorlarının hepsini kırabilecek durumda olduğunu söyleyen Fatma Uruk, kendisinde olmayan Türkiye rekorlarını da kırmak istediğini söyledi.

Rekortmen dalışçı yaşadığı zorlu süreci anlattı:

"Üç dünya rekoru kırdım. Paletsiz değişken ağırlıklı kategorisinde iki ayrı günde iki ayrı rekor kırdım. Bir de sabit ağırlıklı çift palet kategorisinde rekora ulaştım. Zorlu geçti. Geçen yılın mart ayında yola çıkmıştım. Beş hafta planladığımız deneme süreci pandemi nedeniyle 9 aya çıktı."

Uruk, destekleri için Gençlik ve Spor Bakanlığına teşekkür etti:

"Aslında sponsor desteğim de yoktu. Bankada çalışıyorum. Bu rekorları amatör bir sporcu olarak kırdım. Pandemi nedeniyle sürecin uzamasıyla daha fazla desteğe ihtiyaç duydum. Gençlik ve Spor Bakanlığından ciddi bir destek gördüm. Aynı zamanda Büyükelçiliğimiz ve Dışişleri Bakanlığından da maddi ve manevi destekler gördüm. Bu süreçte yanımda olan herkese teşekkür ediyorum."

En kısa sürede tekrar çalışmalara başlayıp, yeni rekorlar için yola çıkacağını aktaran Uruk, bu yılın sonunda dünya rekoru denemesi yapacak.

