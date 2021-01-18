Haber Giriş: 18 Ocak 2021 Pazartesi 21:59Son Güncelleme: Kaynak: İHA
Mesut Özil'den galibiyet paylaşımı
Fenerbahçe'nin yeni transferi Mesut Özil, MKE Ankaragücü sonrası sosyal medya hesabından galibiyet paylaşımı yaptı.
Süper Lig'in 19. haftasında sahasında MKE Ankaragücü'nü 3-1 mağlup eden Fenerbahçe'de yeni transfer Mesut Özil'den galibiyet paylaşımı geldi.
Mesut Özil, sosyal medya hesabından sarı-lacivertlilerin aldığı galibiyeti kutladı.
Paylaşım kısa sürede taraftarlardan büyük ilgi gördü.
Mesut Özil (@MesutOzil1088) January 18, 2021
Etiketler: Mesut Özil Fenerbahçe MKE Ankaragücü
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