Haber Giriş: 18 Ocak 2021 Pazartesi 20:13Son Güncelleme: Kaynak: AA
Premier Lig'de 16 koronavirüs vakası
İngiltere Premier Lig'de geçen hafta yapılan yeni tip koronavirüs testlerinde 16 kişinin sonucu pozitif çıktı.
Premier Lig'in internet sitesinde yapılan açıklamaya göre, 11-17 Ocak tarihlerinde uygulanan 3 bin 115 test sonucunda 16 pozitif vaka tespit edildi.
Protokoller gereği COVID-19'a yakalanan kişilerin isimleri açıklanmazken, testi pozitif sonuçlanan futbolcu ya da kulüp çalışanları 10 gün karantinada kalıyor.
Etiketler: Premier Lig Koronavirüs
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