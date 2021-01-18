Turuncu lacivertli ekip açıklamayı sosyal medya hesabından yaptı.

"2017 yılından bu yana turuncu-lacivertli formamızı giyen Kerim Frei'ın sözleşmesi karşılıklı olarak feshedilmiştir. Kerim Frei'a vermiş olduğu emekler için teşekkür ediyor, kariyerinin geri kalan bölümünde başarılar diliyoruz."

59 kez Medipol Başakşehir formasını giyen 27 yaşındaki oyuncu, 6 gollük katkı sağladı. Kerim Frei, Hollanda Ligi ekiplerinden Emmen ile anlaştı.