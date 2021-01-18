Haber Giriş: 18 Ocak 2021 Pazartesi 17:47Son Güncelleme: Kaynak: AA
Başakşehir Kerim Frei ile yollarını ayırdı
Medipol Başakşehir, Kerim Frei'ın sözleşmesini karşılıklı anlaşarak feshetti.
Turuncu lacivertli ekip açıklamayı sosyal medya hesabından yaptı.
"2017 yılından bu yana turuncu-lacivertli formamızı giyen Kerim Frei'ın sözleşmesi karşılıklı olarak feshedilmiştir. Kerim Frei'a vermiş olduğu emekler için teşekkür ediyor, kariyerinin geri kalan bölümünde başarılar diliyoruz."
59 kez Medipol Başakşehir formasını giyen 27 yaşındaki oyuncu, 6 gollük katkı sağladı. Kerim Frei, Hollanda Ligi ekiplerinden Emmen ile anlaştı.
TEŞEKKÜRLER KERİM FREİ— İstanbul Başakşehir (@ibfk2014) January 18, 2021
2017 yılından bu yana turuncu-lacivertli formamızı giyen Kerim Frei’nin sözleşmesi karşılıklı olarak feshedilmiştir.
Kerim Frei’ye vermiş olduğu emekler için teşekkür ediyor, kariyerinin geri kalan bölümünde başarılar diliyoruz. pic.twitter.com/wydrxfsqz4
Etiketler: Medipol Başakşehir Transfer Haberleri
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