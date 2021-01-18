Sezonun açılış grand slam turnuvası Avustralya Açık öncesinde, uçuşlardaki koronavirüs vakaları şoku yaşanıyor.

Turnuvanın düzenleneceği Melbörn'e giden uçaklarda koronavirüs taşıyan kişilere rastlanması endişeleri artırıyor.

Doha'dan Melbörn'e giden bir uçakta daha koronavirüslü biri tespit edilince aralarında 25 sporcunun da bulunduğu toplam 58 kişi karantinaya alındı.

Sağlık yetkilileri, son olarak 1 oyuncu ve 3 turnuva katılımcısında Covid-19 tespit edildiğini açıkladı. Önceki günlerde de 47 tenisçi uçaklarındaki koronavirüslü kişiler yüzünden izole edilmişti.

Böylece sert karantinaya alınan tenisçi sayısı 72'ye yükseldi. Bunlar arasında grand slam turnuvası şampiyonlarının da bulunduğu bildiriliyor.

Bu arada, karantina kompleksinde güvenlik önlemlerinin arttırılması ve yönetmelikleri ihlal edenlere ağır para cezaları verilmesi de gündemde.

Dünya 1 numarası Novak Djokovic de özel konuta taşınmak istemiş ancak yetkililer buna izin vermemişti.

Açıklamada, 'Kurallar, herkes için geçerli ve gelmeden önce tüm oyuncular bu konuda bilgilendirilmişti. Yani burada kimseye özel bir muamele olmayacak' denildi.