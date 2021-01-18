Lacivert-beyazlı kulübün internet sitesinde yer alan açıklamaya göre, İngiliz ekibi Chelsea'de forma giyen 30 yaşındaki orta saha oyuncusu ile sezon sonuna kadar sözleşme imzalandı.

Transfer



İngiltere Premiere Ligi ekiplerinden Chelsea takımının formasını giyen İngiliz orta saha oyuncusu Daniel Noel Drinkwater Kasımpaşamızda!



https://t.co/kJv9O0lhkW pic.twitter.com/Ytyy3UJmHg — KASIMPAŞA (@kasimpasa) January 18, 2021