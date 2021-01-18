Haber Giriş: 18 Ocak 2021 Pazartesi 15:50Son Güncelleme: Kaynak: AA
Premier Lig'den Kasımpaşa'ya transfer
Kasımpaşa, İngiliz futbolcu Danny Drinkwater'ı sezon sonuna kadar kiraladı.
Lacivert-beyazlı kulübün internet sitesinde yer alan açıklamaya göre, İngiliz ekibi Chelsea'de forma giyen 30 yaşındaki orta saha oyuncusu ile sezon sonuna kadar sözleşme imzalandı.
Transfer— KASIMPAŞA (@kasimpasa) January 18, 2021
İngiltere Premiere Ligi ekiplerinden Chelsea takımının formasını giyen İngiliz orta saha oyuncusu Daniel Noel Drinkwater Kasımpaşamızda!
https://t.co/kJv9O0lhkW pic.twitter.com/Ytyy3UJmHg
Etiketler: Kasımpaşa Transfer Haberleri Premier Lig
Sıradaki Haber
FIFA Kulüpler Dünya Kupası'nın açılış maçı 4 Şubat'a alındı
Yükleniyor lütfen bekleyiniz